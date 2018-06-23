Героят Кроос: Не знам какво куца в играта ни

“В момента думите отстъпват на емоциите. Да, играта ни не беше на най-високо ниво, но заедно успяхме да стигнем до победата. Въпреки че в един момент на мача изглеждаше така, сякаш сме напът да се изхвърлим сами от надпреварата, успяхме да се концентрираме и да стигнем до успеха. Мога да кажа, че всички момчета се раздадоха до краен предел. Това ни помогна за тези ценни три точки. Шведите ни затрудниха, но в края на мача ние бяхме на печелившата страна. Не мога да кажа какво куца в играта ни. Определено има компоненти, които не се получават, но вече имаме победа на сметката си и мисля, че ще навлезем в правилния ритъм”, коментира Кроос.

Героят за Германия в днешния сблъсък с Швеция Тони Кроос бе крайно щастлив след постигнатия успех на Бундестима с 2:1. Полузащитникът на Реал Мадрид реализира победното попадения във вратата на шведите в добавеното време със страхотен изстрел, който не остави шансове на Робин Олсен за намеса: