Селекционерът на Сенегал: Какъв секссимвол съм аз?

Селекционерът на Сенегал Алиу Сисе стана хит в социалните мрежи с празнуването на едно от попаденията на тима му при победата с 2:1 над Полша на старта на световното първенство.

Неочакваната популярност направи специалиста обект на въжделенията на много девойки, а самият той се издигна до ранга на секссимвол.

“Приятно съм изненадан, че девойките ме харесват. Благодаря им за званието секссимвол, но не се считам на такъв. С такива като Алиу Сисе в Сенегал е пълно”, коментира специалистът пред ТАСС.