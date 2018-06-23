БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Селекционерът на Сенегал: Какъв секссимвол съм аз?

23 юни 2018 | 22:39 - Обновена
Селекционерът на Сенегал: Какъв секссимвол съм аз?
Селекционерът на Сенегал Алиу Сисе стана хит в социалните мрежи с празнуването на едно от попаденията на тима му при победата с 2:1 над Полша на старта на световното първенство.
Неочакваната популярност направи специалиста обект на въжделенията на много девойки, а самият той се издигна до ранга на секссимвол.
“Приятно съм изненадан, че девойките ме харесват. Благодаря им за званието секссимвол, но не се считам на такъв. С такива като Алиу Сисе в Сенегал е пълно”, коментира специалистът пред ТАСС.
Мондиал 2018
1 кръг, вторник 19 юни
Полша
1:2краен резулат
Сенегал
Стадион: Откритие Арена
Съдия: Наваф Шукрала
1
13
4
18
5
2
10
19
11
9
23
16
12
3
22
5
6
8
10
11
18
14
Адам Навалка
Алиу Сисе
4-4-1-1
4-4-2
Титуляри
Войчех Шчесни Войчех Шчесни1 Кади Н'Диайе16 Кади Н'Диайе
Лукаш Пишчек Лукаш Пишчек20 Муса Ваг22 Муса Ваг
Тиаго Сионек Тиаго Сионек4 Салиф Сане6 Салиф Сане
Михал Паздан Михал Паздан2 Калиду Кулибали3 Калиду Кулибали
Мачей Рибус Мачей Рибус13 Юсуф Сабали12 Юсуф Сабали
Якуб Блашчиковски Якуб Блашчиковски16 Исмаила Сар18 Исмаила Сар
Гжегож Криховяк Гжегож Криховяк10 Алфред Н'Диайе13 Алфред Н'Диайе
Пьотър Зелински Пьотър Зелински19 Идриса Гай5 Идриса Гай
Камил Гросицки Камил Гросицки11 Садио Мане10 Садио Мане
Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик7 Маме Бирам Диуф9 Маме Бирам Диуф
Роберт Левандовски Роберт Левандовски9 Мбайе Нианг19 Мбайе Нианг
Резерви
Бартош Бережински Бартош Бережински18 Муса Конате14 Муса Конате
Давид Ковначки Давид Ковначки23 Шейку Кояте8 Шейку Кояте
Ян Беднарек Ян Беднарек5 Шейх Н'Дойе11 Шейх Н'Дойе
87' Алфред Н'Диайе  Алфред Н'Диайеизлиза
Шейку Кояте  Шейку Коятевлиза
Гжегож Криховякгол Гжегож Криховяк  86'
Лукаш Пишчекизлиза Лукаш Пишчек  83'
Бартош Бережинскивлиза Бартош Бережински 
75' Мбайе Нианг  Мбайе Ниангизлиза
Муса Конате  Муса Конатевлиза
Аркадиуш Миликизлиза Аркадиуш Милик  73'
Давид Ковначкивлиза Давид Ковначки 
72' Идриса Гай  Идриса Гайжълт картон
62' Маме Бирам Диуф  Маме Бирам Диуфизлиза
Шейх Н'Дойе  Шейх Н'Дойевлиза
60' Мбайе Нианг  Мбайе Нианггол
49' Салиф Сане  Салиф Санежълт картон
Якуб Блашчиковскиизлиза Якуб Блашчиковски  46'
Ян Беднареквлиза Ян Беднарек 
37' Тиаго Сионек  Тиаго Сионекавтогол
Гжегож Криховякжълт картон Гжегож Криховяк  12'
1 Голове 2
3 Ъглови удари 3
18 Центрирания 16
3 Засади 2
4 Точни удари 1
20 Тъчове 15
6 Неточни удари 3
9 Удари от вратата 11
60 Притежание на топката % 40
1 Жълти картони 2
0 Блокирани удари 4
3 Смени 3
0 Контра атаки 3
8 Извършени фалове 15
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Сенегал Сенегал
1
1
0
0
2:1 (1)
3
2 Япония Япония
1
1
0
0
2:1 (1)
3
3 Колумбия Колумбия
1
0
0
1
1:2 (-1)
0
4 Полша Полша
1
0
0
1
1:2 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
37'
0:1
Тиаго Сионек
 
60'
0:2
Мбайе Нианг
1:2
Гжегож Криховяк
86'
 
Източник Sportal.bg
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23 юни 2018 | 23:02

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