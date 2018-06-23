Те-Йон Шин: Системата ВАР започва да губи почва

Швейцария. Селекционерът на Република Корея Те-Йон Шин смята, че футболистите му няма от какво да се срамуват, въпреки поражението с 1:2 от Мексико в мача от група "F" на Мондиал 2018. Той изрази недоволство от това, че системата за видеопомощ на арбитрите ВАР не се използва по предназначение, като даде за пример и снощния мач между Сърбия

"Играхме добре като отбор, няма от какво да се срамуваме. Всеки един от футболистите се раздаде до край. Доволен съм, че се борихме до последната минута. Бяхме анализирали съперника. Бяхме подготвени за двете им обичайни схеми на игра. При първия им гол нямахме късмет (игра с ръка в наказателното поле на (Джан Хюн-су), а при второто им оставихме голямо пространство и те го използваха.

Моето чувство е, че в ситуацията преди попадението имаше и фаул срещу Ки Сун-Йън. Но ще трябва да го гледам на запис, за да бъда напълно сигурен. Ако е било така и ВАР не е използвана, то в тази система донякъде се губи доверието.

Вчера също имаше спорно положение на мача между Сърбия и Швейцария, което не беше разгледано. Може би трябва да се вземе по-добро решение по какъв начин точно да се използва ВАР. Играхме добре, но сякаш ни липсваше малко опит. Това беше нашата слабост.

Отбраната ни и днес също не беше достатъчно стабилна в някои ситуации. Съперникът ни се възползва. И в двата мача направихме дузпи, това определено е тревожно. Мисля, че нашите защитници загубиха малко увереност. Надявам се да разрешим този проблем за третия ни мач".