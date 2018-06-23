Чичарито: Победата е от изключително значение за нас и за всички в Мексико

Нападателят на Мексико Хавиер Ернандес - Чичарито изрази радостта си от днешния успех на “трикольорите” над Южна Корея с 2:1. Чичарито реализира второто попадение във вратата на “Тигрите от Азия”, с което стана играч на мача.

“Спечелихме три точки. Никой не може да обвинява отбора, който е спечелил три точки. Създадохме много възможности през целия двубой. Всички момчета на терена положиха неимоверни усилия и те дадоха резултат. Победата е от огромно значение както за нас, така и за всички в Мексико. Сега е време да се насладим на успеха, а след това ще мислим и за следващия мач и как да подходим към него. В момента сме повече от радостни”, коментира Чичарито.