БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Хавиер Ернандес беше избран за играч на мача Мексико - Република Корея

23 юни 2018 | 20:09 - Обновена
Нападателят на Мексико Хавиер Ернандес-Чичарито бе избран за играч на мача при победата на тима с 2:1 срещу Република Корея в среща от Група F на Световното първенство в Русия. Ернандес отбеляза второто попадения за своя тим в 66-ата минута на двубоя. За него това е четвърти гол на Световни футболни финали, като по този показател се изравни с Луис Ернандес във вечната ранглиста на Мексико.
Мондиал 2018
2 кръг, събота 23 юни
Южна Корея
1:2краен резулат
Мексико
Стадион: Ростов Арена
Съдия: Милорад Мажич
23
2
14
19
20
16
10
15
17
7
11
13
7
15
3
4
21
16
23
10
14
17
Шин Тае-йон
Хуан Карлос Осорио
4-4-2
4-3-3
Титуляри
Хюн-Ву Чо Хюн-Ву Чо23 Гилермо Очоа13 Гилермо Очоа
Йонг Лий Йонг Лий2 Едсон Алварес21 Едсон Алварес
Хюн-Соо Ян Хюн-Соо Ян20 Карлос Салседо3 Карлос Салседо
Юнг-Гвон Ким Юнг-Гвон Ким19 Ектор Морено15 Ектор Морено
Мин-Воо Ким Мин-Воо Ким12 Хесус Гаярдо23 Хесус Гаярдо
Сьон-Мин Муун Сьон-Мин Муун18 Мигел Лайун7 Мигел Лайун
Се-Йон-Жоо Се-Йон-Жоо8 Ектор Ерера16 Ектор Ерера
Сунг-Юенг Ки Сунг-Юенг Ки16 Андрес Гуардадо18 Андрес Гуардадо
Хий-Чан Хуан Хий-Чан Хуан11 Карлос Вела11 Карлос Вела
Жае-Сун Лий Жае-Сун Лий17 Хавиер Ернандес14 Хавиер Ернандес
Хеунг-Мин Сон Хеунг-Мин Сон7 Ървинг Лозано22 Ървинг Лозано
Резерви
Ву-Юн-Джун Ву-Юн-Джун15 Джовани дос Сантос10 Джовани дос Сантос
Сьон-Ву Лий Сьон-Ву Лий10 Хесус Корона17 Хесус Корона
Чул Хон Чул Хон14 Рафаел Маркес4 Рафаел Маркес
Хеунг-Мин Сонгол Хеунг-Мин Сон  90'
Мин-Воо Кимизлиза Мин-Воо Ким  84'
Чул Хонвлиза Чул Хон 
Ву-Юн-Джунжълт картон Ву-Юн-Джун  80'
Сьон-Мин Муунизлиза Сьон-Мин Муун  77' Карлос Вела  Карлос Велаизлиза
Ву-Юн-Джунвлиза Ву-Юн-Джун  Джовани дос Сантос  Джовани дос Сантосвлиза
Сьон-Ву Лийжълт картон Сьон-Ву Лий  72'
71' Ървинг Лозано  Ървинг Лозаноизлиза
Хесус Корона  Хесус Коронавлиза
68' Андрес Гуардадо  Андрес Гуардадоизлиза
Рафаел Маркес  Рафаел Маркесвлиза
66' Хавиер Ернандес  Хавиер Ернандесгол
Се-Йон-Жооизлиза Се-Йон-Жоо  64'
Сьон-Ву Лийвлиза Сьон-Ву Лий 
Йонг Лийжълт картон Йонг Лий  63'
Юнг-Гвон Кимжълт картон Юнг-Гвон Ким  58'
26' Карлос Вела  Карлос Веладузпа
1 Голове 2
7 Ъглови удари 5
19 Центрирания 21
6 Точни удари 5
18 Тъчове 20
4 Неточни удари 6
7 Удари от вратата 4
42 Притежание на топката % 58
4 Жълти картони 0
8 Блокирани удари 2
3 Смени 3
4 Контра атаки 5
26 Извършени фалове 6
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Мексико Мексико
2
2
0
0
3:1 (2)
6
2 Швеция Швеция
1
1
0
0
1:0 (1)
3
3 Германия Германия
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
4 Южна Корея Южна Корея
2
0
0
2
1:3 (-2)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
26'
0:1
Карлос Вела
 
66'
0:2
Хавиер Ернандес
1:2
Хеунг-Мин Сон
90'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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