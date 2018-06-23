Опашка от кандидати за подписа на белгийски национал

Отборите на Наполи, Валенсия и Севиля са започнали преговори с ръководството на Пари Сен Жермен за привличането на белгийския защитник Тома Моние . В момента 26-годишният бранител е в Русия с националния отбор на Белгия , който заема първо място в Група G.

Въпреки че приоритет пред Моние е да остане в ПСЖ, защитникът желае да получава повече игрово време в клубния си тим. Белгиецът изумява с представянето си за “Червените дяволи” на Световното първенство в Русия, като до момента е взел участие и в двете срещи на тима, ръководен от Роберто Мартинес.