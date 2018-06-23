|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Смях с пропуските на Миши Батшуай (видео)23 юни 2018 | 18:03 - Обновена
|Титуляри
|Тибо Куртоа
|1
|1
|Фарук Бен Мустафа
|Тоби Алдервейрелд
|2
|11
|Дилан Брон
|Дедрик Боята
|20
|2
|Сиам Бен Юсеф
|Ян Вертонген
|5
|4
|Ясин Мериа
|Тома Моние
|15
|12
|Али Маалул
|Кевин де Бройне
|7
|7
|Саиф-Един Хаоуи
|Аксел Витсел
|6
|17
|Елис Скири
|Яник Ферейра-Караско
|11
|13
|Феряни Саси
|Дрис Мертенс
|14
|8
|Фахредин Бен Юсеф
|Еден Азар
|10
|10
|Уахби Хазри
|Ромелу Лукаку
|9
|9
|Анис Бадри
|Резерви
|Маруан Фелайни
|8
|21
|Хамди Наге
|Мичи Батшуай
|21
|3
|Йоан Пеналуан
|Юри Тилеманс
|17
|23
|Наим Слити
|Мичи Батшуайгол
|90'
|Уахби Хазригол
|Дрис Мертенсизлиза
|86'
|Юри Тилемансвлиза
|Еден Азаризлиза
|68'
|Мичи Батшуайвлиза
|Ромелу Лукакуизлиза
|59'
|Феряни Сасиизлиза
|Маруан Фелайнивлиза
|Наим Слитивлиза
|Еден Азаргол
|51'
|Ромелу Лукакугол
|45'
|41'
|Сиам Бен Юсефизлиза
|Йоан Пеналуанвлиза
|24'
|Дилан Бронизлиза
|Хамди Нагевлиза
|18'
|Дилан Бронгол
|Ромелу Лукакугол
|16'
|14'
|Феряни Сасижълт картон
|Еден Азардузпа
|6'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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БОЯН ЧУЛКОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
|Прочетена 20111
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