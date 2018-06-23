Диего Лугано: Неймар постоянно симулира

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
|
Диего Лугано: Неймар постоянно симулира23 юни 2018 | 17:12
|Титуляри
|Алисон
|1
|1
|Кейлор Навас
|Фагнер
|22
|2
|Джони Акоста
|Тиаго Силва
|2
|3
|Джанкарло Гонсалес
|Миранда
|3
|6
|Оскар Дуарте
|Марсело
|12
|16
|Кристиан Гамбоа
|Паулиньо
|15
|5
|Селсо Борхес
|Каземиро
|5
|20
|Давид Гусман
|Филипе Коутиньо
|11
|8
|Брайън Овиедо
|Вилиан
|19
|11
|Йохан Венегас
|Габриел Жезус
|9
|10
|Брайън Руис
|Неймар
|10
|21
|Маркос Урена
|Резерви
|Дъглас Коста
|7
|17
|Йелцин Техеда
|Роберто Фирмино
|20
|7
|Кристиан Боланос
|Фернандиньо
|17
|15
|Франсиско Калво
|Филипе Коутиньогол
|90'
|Габриел Жезусизлиза
|Фернандиньовлиза
|Неймаргол
|84'
|Джони Акостажълт картон
|83'
|Давид Гусманизлиза
|Йелцин Техедавлиза
|Неймаржълт картон
|81'
|Филипе Коутиньожълт картон
|75'
|Кристиан Гамбоаизлиза
|Франсиско Калвовлиза
|Паулиньоизлиза
|68'
|Роберто Фирминовлиза
|54'
|Маркос Уренаизлиза
|Кристиан Боланосвлиза
|Вилианизлиза
|46'
|Дъглас Коставлиза
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Бразилия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
4
|2
|Швейцария
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3:2 (1)
|
4
|3
|Сърбия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Коста Рика
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:3 (-3)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
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