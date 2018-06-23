Диего Лугано: Неймар постоянно симулира

Бившият капитан на националния отбор на Уругвай Диего Лугано каза, че нападателят на Бразилия Неймар симулира твърде често и затова не заслужава уважение."Неймар винаги е в движение, но постоянно симулира. С тези си действия той само провокира съперниците си, затова те не го уважават по начина, по който уважат Меси, Роналдо или Суарес. Във всеки мач, в който има повече от три фаула срещу него, той казва, че съперниците нарочно са искали да го контузят. Това е просто абсурдно. Време е това момче да свикне с начина на игра срещу него, защото в Европа стилът е такъв", каза Лугано.Срещу Коста Рика в петък Неймар спечели дузпа за Бразилия, но след преглеждане на видеоповторение се оказа, че е симулирал и главният съдия Бьорн Кауперс промени решението си.