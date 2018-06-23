БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Не сме виждали такъв дъжд от голове на Мондиал

23 юни 2018 | 15:27 - Обновена
За първи път в историята на световните първенства виждаме толкова много поредни мачове с отбелязан гол. Белгия - Тунис е 27-ият мач от началото на Мондиал 2018 и още в шестата минута Еден Азар откри резултата от дузпа, за да стане шампионатът в Русия рекордьор по двубои с реализирани поне едно попадение.

Досегашният връх бе достигнат през 1954 година, когато във всички 26 мача от турнира има поне по един отбелязан гол, а шампион става Западна Германия с победа 3:2 на финала над Унгария.

В Русия на няколко пъти имаше опасност да се стигне до нулеви равенства, но попадения в добавеното време на срещите предотврати такъв резултат. Хосе Хименес донесе успеха на Уругвай с 1:0 над Египет в първия мач от груповата фаза с точен удар с глава в 89-ата минута, а Азиз Бухадуз си вкара автогол в продълженията и закопа Мароко срещу Иран.

С попадения на Филипе Коутиньо и Неймар пък Бразилия се наложи с 2:0 над Коста Рика, като звездите бяха точни в 91-ата и 97-ата минута.
Мондиал 2018
2 кръг, събота 23 юни
Белгия
5:2краен резулат
Тунис
Стадион: Откритие Арена
Съдия: Жаир Маруфо
1
20
5
2
15
8
7
6
17
11
21
1
3
12
21
17
4
10
8
9
7
23
Роберто Мартинес
Набил Маалул
3-4-2-1
4-3-3
Титуляри
Тибо Куртоа Тибо Куртоа1 Фарук Бен Мустафа1 Фарук Бен Мустафа
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд2 Дилан Брон11 Дилан Брон
Дедрик Боята Дедрик Боята20 Сиам Бен Юсеф2 Сиам Бен Юсеф
Ян Вертонген Ян Вертонген5 Ясин Мериа4 Ясин Мериа
Тома Моние Тома Моние15 Али Маалул12 Али Маалул
Кевин де Бройне Кевин де Бройне7 Саиф-Един Хаоуи7 Саиф-Един Хаоуи
Аксел Витсел Аксел Витсел6 Елис Скири17 Елис Скири
Яник Ферейра-Караско Яник Ферейра-Караско11 Феряни Саси13 Феряни Саси
Дрис Мертенс Дрис Мертенс14 Фахредин Бен Юсеф8 Фахредин Бен Юсеф
Еден Азар Еден Азар10 Уахби Хазри10 Уахби Хазри
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку9 Анис Бадри9 Анис Бадри
Резерви
Маруан Фелайни Маруан Фелайни8 Хамди Наге21 Хамди Наге
Мичи Батшуай Мичи Батшуай21 Йоан Пеналуан3 Йоан Пеналуан
Юри Тилеманс Юри Тилеманс17 Наим Слити23 Наим Слити
Мичи Батшуайгол Мичи Батшуай  90' Уахби Хазри  Уахби Хазригол
Дрис Мертенсизлиза Дрис Мертенс  86'
Юри Тилемансвлиза Юри Тилеманс 
Еден Азаризлиза Еден Азар  68'
Мичи Батшуайвлиза Мичи Батшуай 
Ромелу Лукакуизлиза Ромелу Лукаку  59' Феряни Саси  Феряни Сасиизлиза
Маруан Фелайнивлиза Маруан Фелайни  Наим Слити  Наим Слитивлиза
Еден Азаргол Еден Азар  51'
Ромелу Лукакугол Ромелу Лукаку  45'
41' Сиам Бен Юсеф  Сиам Бен Юсефизлиза
Йоан Пеналуан  Йоан Пеналуанвлиза
24' Дилан Брон  Дилан Бронизлиза
Хамди Наге  Хамди Нагевлиза
18' Дилан Брон  Дилан Бронгол
Ромелу Лукакугол Ромелу Лукаку  16'
14' Феряни Саси  Феряни Сасижълт картон
Еден Азардузпа Еден Азар  6'
5 Голове 2
5 Ъглови удари 2
26 Центрирания 27
3 Засади 3
12 Точни удари 6
16 Тъчове 22
10 Неточни удари 6
11 Удари от вратата 12
52 Притежание на топката % 48
0 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 3
3 Смени 3
12 Извършени фалове 13
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Белгия Белгия
2
2
0
0
8:2 (6)
6
2 Англия Англия
1
1
0
0
2:1 (1)
3
3 Панама Панама
1
0
0
1
0:3 (-3)
0
4 Тунис Тунис
2
0
0
2
3:7 (-4)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Еден Азар
6'
 
2:0
Ромелу Лукаку
16'
 
 
18'
2:1
Дилан Брон
3:1
Ромелу Лукаку
45'
 
4:1
Еден Азар
51'
 
 
90'
4:2
Уахби Хазри
5:2
Мичи Батшуай
90'
 
Снимка: ©Getty Images

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ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ
Редактор отдел "Спорт"		 Прочетена 8670

Добави коментар ›› Коментари (1)

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(Гост) 1
отговор
23 юни 2018 | 16:59

Дъжд от голове, а оня ден писахте, че това е един от най-ниско резултатните мондиали... Рейтинг: 6 0

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