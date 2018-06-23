|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Балъков: Бундестимът има сили! 90% от новостите във футбола идват от Германия (видео)23 юни 2018 | 13:43 - Обновена
|Титуляри
|Мануел Нойер
|1
|1
|Робин Олсен
|Джошуа Кимих
|18
|2
|Микаел Лустиг
|Жером Боатенг
|17
|3
|Виктор Линдельоф
|Матс Хумелс
|5
|4
|Андреас Гранквист
|Йонас Хектор
|3
|6
|Лудвиг Аугустинсон
|Илкай Гюндоган
|21
|17
|Виктор Клаесон
|Тони Кроос
|8
|7
|Себастиан Ларсон
|Томас Мюлер
|13
|8
|Албин Екдал
|Марко Ройс
|11
|10
|Емил Форшбери
|Юлиан Дракслер
|7
|9
|Маркус Берг
|Тимо Вернер
|9
|20
|Ола Тойвонен
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Мексико
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1:0 (1)
|
3
|2
|Швеция
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1:0 (1)
|
3
|3
|Южна Корея
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:1 (-1)
|
0
|4
|Германия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:1 (-1)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
|Прочетена 1352
(Гост) 1
отговор
Балъков се е напил - 90% от новостите във фурбола идвали от Германия... пълен смях! Аз не се сещам за нито една, но пък се сещам за куп новости в тактики и схеми, въведени от Англия, Италия, Холандия, Испания и латиноамериканските държави. Рейтинг: 2 2