БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Балъков: Бундестимът има сили! 90% от новостите във футбола идват от Германия (видео)

23 юни 2018 | 13:43 - Обновена
Героят от САЩ'94 Красимир Балъков прогнозира трудна победа за Германия срещу Швеция довечера. Бала обяви, че вярва в германския футбол и добави, че Бундестимът отстъпва по опит на състава на Йоахим Льов от 2014 година. На старта на Мондиал 2018 германците загубиха с 0:1 от Мексико.

Германия - Мексико 0:1@@@


"Винаги съм вярвал в германския футбол. Германия ще намери сили, ще направи анализи и се надявам, че ще премине групата. Стискам палци да не се случи отново това, което не очаквам германците. Няма да бъде лесен мачът, надявам се да победят", каза легендата на Щутгарт пред БНТ.
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"Германците имат винаги сили да направят най-голямото. Те са водещата и модерната сила в света - всички новости излизат 90% от германския футбол. Дори да стъпят на криво, съм сигурен, че ще вдигнат глава и ще продължат. Този отбор на Германия отстъпва на онзи от Бразилия 2014 единствено като опит, защото има много млади футболисти, които тепърва трябва да защитават успехите на германския футбол", заяви още Бала.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ТУК!
Мондиал 2018
2 кръг, събота 23 юни
Германия
21:00предстои
Швеция
Betfair UK Sportsbook
1.57 4.33 6.5
1 x 2
Стадион: Олимпийски стадион
Съдия:
1
5
17
3
11
13
8
21
7
18
9
1
4
3
6
2
8
7
17
20
10
9
Йоахим Льов
Яне Андерсон
4-2-3-1
4-4-2
Титуляри
Мануел Нойер Мануел Нойер1 Робин Олсен1 Робин Олсен
Джошуа Кимих Джошуа Кимих18 Микаел Лустиг2 Микаел Лустиг
Жером Боатенг Жером Боатенг17 Виктор Линдельоф3 Виктор Линдельоф
Матс Хумелс Матс Хумелс5 Андреас Гранквист4 Андреас Гранквист
Йонас Хектор Йонас Хектор3 Лудвиг Аугустинсон6 Лудвиг Аугустинсон
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган21 Виктор Клаесон17 Виктор Клаесон
Тони Кроос Тони Кроос8 Себастиан Ларсон7 Себастиан Ларсон
Томас Мюлер Томас Мюлер13 Албин Екдал8 Албин Екдал
Марко Ройс Марко Ройс11 Емил Форшбери10 Емил Форшбери
Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер7 Маркус Берг9 Маркус Берг
Тимо Вернер Тимо Вернер9 Ола Тойвонен20 Ола Тойвонен
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Мексико Мексико
1
1
0
0
1:0 (1)
3
2 Швеция Швеция
1
1
0
0
1:0 (1)
3
3 Южна Корея Южна Корея
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
4 Германия Германия
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
Компания 1 x 2
1.57 4.33 6.5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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(Гост) 1
отговор
23 юни 2018 | 14:02

Балъков се е напил - 90% от новостите във фурбола идвали от Германия... пълен смях! Аз не се сещам за нито една, но пък се сещам за куп новости в тактики и схеми, въведени от Англия, Италия, Холандия, Испания и латиноамериканските държави. Рейтинг: 2 2

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