Петкович: След почивката изцяло доминирахме

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Петкович: След почивката изцяло доминирахме23 юни 2018 | 01:20 - Обновена
“И преди почивката не играхме лошо, но през второто полувреме изцяло контролирахме мача. В съблекалнята казах на футболистите, че не съм доволен от грешките в разиграването и многото свободни пространства, които оставяме. Добавих, че очаквам много повече от тях”, продължи Петкович.
1 - Switzerland’s 2-1 victory over Serbia is the first game at the 2018 World Cup to see a side win from a losing position. Turnaround.#SRBSUI #WorldCup pic.twitter.com/nHEorSGURF— OptaJoe (@OptaJoe) 22 юни 2018 г.
|Титуляри
|Владимир Стойкович
|1
|1
|Ян Зомер
|Бранислав Иванович
|6
|2
|Щефан Лихщайнер
|Никола Миленкович
|15
|22
|Фабиан Шер
|Душко Тошич
|3
|5
|Мануел Аканжи
|Александър Коларов
|11
|13
|Рикардо Родригес
|Лука Миливойевич
|4
|11
|Валон Бехрами
|Неманя Матич
|21
|10
|Гранит Джака
|Душан Тадич
|10
|23
|Джердан Шакири
|Сергей Милинкович-Савич
|20
|15
|Блерим Джемали
|Филип Костич
|17
|14
|Стивен Цубер
|Александър Митрович
|9
|9
|Харис Сеферович
|Резерви
|Адем Ляич
|22
|19
|Йосип Дърмич
|Неманя Радонич
|18
|18
|Марио Гавранович
|7
|Брийл Емболо
|90'
|Джердан Шакиригол
|Джердан Шакирижълт картон
|Стивен Цуберизлиза
|Йосип Дърмичвлиза
|Александър Митровичжълт картон
|87'
|Лука Миливойевичизлиза
|81'
|Неманя Радоничвлиза
|73'
|Блерим Джемалиизлиза
|Брийл Емболовлиза
|Филип Костичизлиза
|64'
|Адем Ляичвлиза
|52'
|Гранит Джакагол
|46'
|Харис Сеферовичизлиза
|Марио Гаврановичвлиза
|Неманя Матичжълт картон
|45'
|Лука Миливойевичжълт картон
|39'
|Сергей Милинкович-Савичжълт картон
|34'
|Александър Митровичгол
|5'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Бразилия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
4
|2
|Швейцария
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3:2 (1)
|
4
|3
|Сърбия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Коста Рика
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:3 (-3)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
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