Кръстаич: Бяхме наивни, но имаме шансове срещу Бразилия

Селекционерът на Сърбия Младен Кръстаич беше много разочарован след загубата на тима от Швейцария с 1:2. Поражението постави сърбите в трудна ситуация и сега те имат нужда от победа над Бразилия в последния си мач, за да стигнат до осминафиналите на Мондиал 2018.“Доволен съм от първото полувреме, в което играхме добре и открихме резултата. После наивно пропуснахме няколко положения. Колкото до решението на съдията да не даде дузпа в наша полза, не искам да го коментирам. Направете го вие, журналистите”, каза Кръстаич.

@@@

“Благодарен съм на руските фенове за подкрепата. Сега ни предстои мач с Бразилия. Те са големият фаворит. Ние знаехме, че за да прескочим групата, трябва да победим в първите две срещи. Но вече ни е необходима победа над Бразилия. Радостта на швейцарците след головете? Не се занимавам с политика и не искам да коментирам”, завърши Кръстаич.

“Не мисля, че съперникът се стремеше към победата повече от нас. Мачът беше равностоен. При 1:1 направих офанзивни смени с желанието да пресираме активно, но не се получи”, продължи наставникът на сърбите.