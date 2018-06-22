Аржентинците идентифицираха побойниците от мача с Хърватия

"Ще поискаме от руските власти да ги задържат моментално, за да бъдат депортирани", съобщиха от аржентинците.

Аржентинските власти идентифицираха четиримата футболни привърженици, които бяха заснети в ръкопашна схватка с двама хървати по време на мача в четвъртък. Той завърши с победа с 3:0 на европейците.Видеото, което набра огромна популярност в интернет, показва как един от хърватите е свален на земята и ритан многократно, включително по главата.