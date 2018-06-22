БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Селекционерът на Исландия: Предстои ни битка на живот и смърт

22 юни 2018 | 20:52 - Обновена
Селекционерът на Исландия Хеймир Халгримсон заяви след загубата с 0:2 от Нигерия, че първият гол е пречупил неговите възпитаници.

“До почивката бяхме по-добрият отбор, а те нямаха удар. Контраатаката при първия гол ни хвана неподготвени и това разстри играта ни. След това се стигна и до втори гол, а след пропуснатата дузпа нямаше достатъчно време.

Съжалявам, че разочаровахме феновете. Предстои ни битка на живот и смърт срещу Хърватия”, коментира Халгримсон.
Мондиал 2018
2 кръг, петък 22 юни
Нигерия
2:0краен резулат
Исландия
Стадион: Волгоград Арена
Съдия: Матю Конгър
23
6
21
22
5
11
4
10
7
18
9
1
23
5
18
2
14
10
8
19
11
9
Гернот Роор
Хеймир Халгримсон
3-5-2
4-4-2
Титуляри
Франсис Узохо Франсис Узохо23 Хансе Халдорсон1 Хансе Халдорсон
Леон Балогун Леон Балогун6 Биркир Севарсон2 Биркир Севарсон
Уилям Троост-Еконг Уилям Троост-Еконг5 Кари Арнасон14 Кари Арнасон
К.Й. Омеруо К.Й. Омеруо22 Рагнар Сигурдсон6 Рагнар Сигурдсон
Виктор Моузес Виктор Моузес11 Хьордур Магнусон18 Хьордур Магнусон
Вилфред Ндиди Вилфред Ндиди4 Рурик Гисласон19 Рурик Гисласон
Джон Оби Микел Джон Оби Микел10 Арон Гунарсон17 Арон Гунарсон
Огенекаро Етебо Огенекаро Етебо8 Гилфи Сигурдсон10 Гилфи Сигурдсон
Брайън Идову Брайън Идову2 Биркир Бярнасон8 Биркир Бярнасон
Ахмед Муса Ахмед Муса7 Йон Дади Бьодварсон22 Йон Дади Бьодварсон
Келечи Ихеаначо Келечи Ихеаначо14 Алфред Финбогасон11 Алфред Финбогасон
Резерви
Алекс Иуоби Алекс Иуоби18 Ари Скуласон23 Ари Скуласон
Одион Игало Одион Игало9 Сверир Ингасон5 Сверир Ингасон
Тайрон Ебуехи Тайрон Ебуехи21 Бьорн Сигударсон9 Бьорн Сигударсон
Огенекаро Етебоизлиза Огенекаро Етебо  90'
Алекс Иуобивлиза Алекс Иуоби 
87' Арон Гунарсон  Арон Гунарсонизлиза
Ари Скуласон  Ари Скуласонвлиза
Келечи Ихеаначоизлиза Келечи Ихеаначо  85'
Одион Игаловлиза Одион Игало 
Ахмед Мусагол Ахмед Муса  75'
71' Йон Дади Бьодварсон  Йон Дади Бьодварсонизлиза
Бьорн Сигударсон  Бьорн Сигударсонвлиза
65' Рагнар Сигурдсон  Рагнар Сигурдсонизлиза
Сверир Ингасон  Сверир Ингасонвлиза
Ахмед Мусагол Ахмед Муса  49'
Брайън Идовуизлиза Брайън Идову  46'
Тайрон Ебуехивлиза Тайрон Ебуехи 
Брайън Идовужълт картон Брайън Идову  44'
2 Голове 0
6 Ъглови удари 5
23 Центрирания 21
1 Засади 0
4 Точни удари 3
19 Тъчове 21
6 Неточни удари 6
7 Удари от вратата 9
57 Притежание на топката % 43
1 Жълти картони 0
6 Блокирани удари 1
3 Смени 3
3 Контра атаки 1
9 Извършени фалове 10
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Хърватия Хърватия
2
2
0
0
5:0 (5)
6
2 Нигерия Нигерия
2
1
0
1
2:2 (0)
3
3 Исландия Исландия
2
0
1
1
1:3 (-2)
1
4 Аржентина Аржентина
2
0
1
1
1:4 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Ахмед Муса
49'
 
2:0
Ахмед Муса
75'
 

Още по темата
Източник Sportal.bg
 Прочетена 2140

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Сигурдсон профука VAR дузпа за Исландия
Ахмед Муса развинти защитата на Исландия за 2:0
Майсторски гол на Ахмед Муса даде преднина на Нигерия срещу Исландия
Два гола на Ахмед Муса донесоха победата на Нигерия срещу Исландия

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
На живо Сърбия - Швейцария 1:1

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки