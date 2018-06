Неймар задмина Ромарио и се разплака като дете

Звездата на Бразилия Неймар фиксира крайното 2:0 за петкратните световни шампиони срещу Коста Рика , а малко след това главният съдия Бьорн Кайперс даде край на мача. Това отприщи сълзите в очите на бразилския нападател, който се разплака като дете на игрището.

@@@

Neymar has now scored 56 goals for Brazil, making him the outright third all-time top scorer for his country.



Only Pelé (77) and Ronaldo (62) have scored more. pic.twitter.com/MI8FfA9DEh