32 години от мача с най-великия и най-скандалния гол на Световни първенства (видео)

Мачът се играе при 0:0, когато идва 51-ата минута. Тогава Марадона за пореден път преминава с лекота покрай английската защита, когато една върната към Питър Шилтън топка довежда до ситуацията, която ще се превърне в легендарна. Опитният вратар скача да боксира топката с една ръка, но под носа му 165-сантиметровият Марадона скача и с ръка открива резултата - 1:0 за Аржентина!

ON THIS DAY | 1986



Diego Maradona used his hand to knock the ball over Peter Shilton and into the England net.



The birth of the 'Hand of God'. pic.twitter.com/KUZ3aXC1cn