Сампаоли оневини Меси и прехвърли вината върху неговите съотборници

"Блясъкът на Лео бе помрачен заради реалността в състава на Аржентина. Лео е ограничен заради това, че спойката между него и останалата част от отбор не е толкова идеална, колкото трябва да бъде", заяви Сампаоли.

Иначе Сампаоли пое вината за загубата и увери, че единствено той взема решенията в отбора.