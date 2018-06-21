Дешан: Може да не впечатляваме, но играхме със силни отбори

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Дешан: Може да не впечатляваме, но играхме със силни отбори21 юни 2018 | 20:31 - Обновена
|Титуляри
|Юго Лорис
|1
|1
|Педро Галесе
|Бенжамен Павар
|2
|17
|Луис Адвинкула
|Рафаел Варан
|4
|15
|Кристиан Рамос
|Самюел Юмтити
|5
|2
|Алберто Родригес
|Люка Ернандес
|21
|6
|Мигел Трауко
|Пол Погба
|6
|23
|Педро Акино
|Н'Голо Канте
|13
|19
|Виктор Йотун
|Килиан Мбапе
|10
|18
|Андре Карильо
|Антоан Гризман
|7
|8
|Кристиан Куева
|Блес Матюиди
|14
|20
|Едисон Флорес
|Оливие Жиру
|9
|9
|Паоло Гереро
|Резерви
|Набил Фекир
|18
|10
|Джеферсън Фарфан
|Стивън Нзонзи
|15
|11
|Раул Руидиаз
|Усман Дембеле
|11
|4
|Андерсон Сантамария
|Пол Погбаизлиза
|89'
|Стивън Нзонзивлиза
|Пол Погбажълт картон
|86'
|82'
|Кристиан Куеваизлиза
|Раул Руидиазвлиза
|81'
|Педро Акиножълт картон
|Антоан Гризманизлиза
|80'
|Набил Фекирвлиза
|Килиан Мбапеизлиза
|75'
|Усман Дембелевлиза
|46'
|Виктор Йотунизлиза
|Джеферсън Фарфанвлиза
|Алберто Родригесизлиза
|Андерсон Сантамариявлиза
|Килиан Мбапегол
|34'
|23'
|Паоло Герерожълт картон
|Блес Матюидижълт картон
|16'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
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