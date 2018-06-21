БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Дешан: Може да не впечатляваме, но играхме със силни отбори

21 юни 2018 | 20:31 - Обновена
Наставникът на Франция Дидие Дешан остана доволен от минималната победа с 1:0 на "петлите" над Перу. Световният шампион от 1998 година заяви, че отборът му е играл срещу силни съперници до този момент на първенството.

Франция - Перу@@@


"Дововолен съм. Някои сега ще кажат, че не сме впечатлили с играта си, но не мисля, че това са слаби тимове. Направихме всичко необходимо, за да спечелим тези две срещи. Нямам забележки към моите футболисти", каза Дешан.


 
ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ТУК!
Мондиал 2018
2 кръг, четвъртък 21 юни
Франция
1:0краен резулат
Перу
Стадион: Централен стадион
Съдия: Мохамед Абдула Мохамед
1
4
5
21
14
15
18
13
2
9
11
1
15
6
18
17
4
23
10
11
9
20
Дидие Дешан
Рикардо Гарека
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Педро Галесе1 Педро Галесе
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Луис Адвинкула17 Луис Адвинкула
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Кристиан Рамос15 Кристиан Рамос
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Алберто Родригес2 Алберто Родригес
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Мигел Трауко6 Мигел Трауко
Пол Погба Пол Погба6 Педро Акино23 Педро Акино
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Виктор Йотун19 Виктор Йотун
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Андре Карильо18 Андре Карильо
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Кристиан Куева8 Кристиан Куева
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Едисон Флорес20 Едисон Флорес
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Паоло Гереро9 Паоло Гереро
Резерви
Набил Фекир Набил Фекир18 Джеферсън Фарфан10 Джеферсън Фарфан
Стивън Нзонзи Стивън Нзонзи15 Раул Руидиаз11 Раул Руидиаз
Усман Дембеле Усман Дембеле11 Андерсон Сантамария4 Андерсон Сантамария
Пол Погбаизлиза Пол Погба  89'
Стивън Нзонзивлиза Стивън Нзонзи 
Пол Погбажълт картон Пол Погба  86'
82' Кристиан Куева  Кристиан Куеваизлиза
Раул Руидиаз  Раул Руидиазвлиза
81' Педро Акино  Педро Акиножълт картон
Антоан Гризманизлиза Антоан Гризман  80'
Набил Фекирвлиза Набил Фекир 
Килиан Мбапеизлиза Килиан Мбапе  75'
Усман Дембелевлиза Усман Дембеле 
46' Виктор Йотун  Виктор Йотунизлиза
Джеферсън Фарфан  Джеферсън Фарфанвлиза
Алберто Родригес  Алберто Родригесизлиза
Андерсон Сантамария  Андерсон Сантамариявлиза
Килиан Мбапегол Килиан Мбапе  34'
23' Паоло Гереро  Паоло Герерожълт картон
Блес Матюидижълт картон Блес Матюиди  16'
1 Голове 0
5 Ъглови удари 3
21 Центрирания 31
0 Засади 1
4 Точни удари 2
26 Тъчове 24
7 Неточни удари 7
8 Удари от вратата 10
43 Притежание на топката % 57
2 Жълти картони 2
2 Блокирани удари 2
3 Смени 3
4 Контра атаки 2
11 Извършени фалове 15
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Франция Франция
2
2
0
0
3:1 (2)
6
2 Дания Дания
2
1
1
0
2:1 (1)
4
3 Австралия Австралия
2
0
1
1
2:3 (-1)
1
4 Перу Перу
2
0
0
2
0:2 (-2)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Килиан Мбапе
34'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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