Ериксен: Не издържахме на напрежението

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Ериксен: Не издържахме на напрежението21 юни 2018 | 18:18 - Обновена
|Титуляри
|Каспер Шмайхел
|1
|1
|Матю Райън
|Хенрик Далсгорд
|14
|19
|Джошуа Рисдън
|Симон Кяер
|4
|20
|Трент Сейнсбъри
|Андреас Кристенсен
|6
|5
|Марк Милиган
|Йенс Стигер Ларсен
|17
|16
|Азиз Бехич
|Томас Дилейни
|8
|15
|Миле Йединак
|Ласе Шьоне
|19
|13
|Аарън Мууй
|Кристиан Ериксен
|10
|7
|Матю Лекие
|Юсуф Поулсен
|20
|23
|Томас Рогич
|Николай Йоргенсен
|9
|10
|Роби Крузе
|Пионе Систо
|23
|11
|Андрю Набут
|Резерви
|Андреас Корнелиус
|21
|17
|Даниел Арзани
|Мартин Брайтвайте
|11
|22
|Джаксън Ървайн
|9
|Томи Джурич
|Пионе Систожълт картон
|84'
|82'
|Томас Рогичизлиза
|Джаксън Ървайнвлиза
|75'
|Андрю Набутизлиза
|Томи Джуричвлиза
|Николай Йоргенсенизлиза
|68'
|Роби Крузеизлиза
|Андреас Корнелиусвлиза
|Даниел Арзанивлиза
|Юсуф Поулсенизлиза
|59'
|Мартин Брайтвайтевлиза
|38'
|Миле Йединакдузпа
|Юсуф Поулсенжълт картон
|37'
|Кристиан Ериксенгол
|7'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
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