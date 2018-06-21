БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Ериксен: Не издържахме на напрежението

21 юни 2018 | 18:18 - Обновена
Звездата на датския национален отбор Кристиан Ериксен беше недоволен от равенството 1:1 с Австралия, въпреки че отбеляза попадението за своя тим.

“Няма как да сме доволни, защото поведохме, но не задържахме преднината си. Не издържахме на напрежението. Сега задачата ни става много сложна. Предстои ни тежък мач срещу Франция. Все пак е добре, че не загубихме. Взехме точка, а Австралия е сред преките ни конкуренти за класиране в следващата фаза”, коментира Ериксен.
Мондиал 2018
2 кръг, четвъртък 21 юни
Дания
1:1краен резулат
Австралия
Стадион: Космос Арена
Съдия: Антонио Матеу Лаос
1
4
6
14
10
19
17
23
8
21
11
1
20
16
19
15
13
22
5
17
7
9
Оге Харейде
Берт ван Марвайк
4-3-3
4-2-3-1
Титуляри
Каспер Шмайхел Каспер Шмайхел1 Матю Райън1 Матю Райън
Хенрик Далсгорд Хенрик Далсгорд14 Джошуа Рисдън19 Джошуа Рисдън
Симон Кяер Симон Кяер4 Трент Сейнсбъри20 Трент Сейнсбъри
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Пионе Систо Пионе Систо23 Андрю Набут11 Андрю Набут
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Андреас Корнелиус Андреас Корнелиус21 Даниел Арзани17 Даниел Арзани
Мартин Брайтвайте Мартин Брайтвайте11 Джаксън Ървайн22 Джаксън Ървайн
Томи Джурич9 Томи Джурич
Пионе Систожълт картон Пионе Систо  84'
82' Томас Рогич  Томас Рогичизлиза
Джаксън Ървайн  Джаксън Ървайнвлиза
75' Андрю Набут  Андрю Набутизлиза
Томи Джурич  Томи Джуричвлиза
Николай Йоргенсенизлиза Николай Йоргенсен  68' Роби Крузе  Роби Крузеизлиза
Андреас Корнелиусвлиза Андреас Корнелиус  Даниел Арзани  Даниел Арзанивлиза
Юсуф Поулсенизлиза Юсуф Поулсен  59'
Мартин Брайтвайтевлиза Мартин Брайтвайте 
38' Миле Йединак  Миле Йединакдузпа
Юсуф Поулсенжълт картон Юсуф Поулсен  37'
Кристиан Ериксенгол Кристиан Ериксен  7'
1 Голове 1
3 Ъглови удари 5
29 Центрирания 33
5 Точни удари 6
19 Тъчове 15
5 Неточни удари 7
12 Удари от вратата 10
47 Притежание на топката % 53
2 Жълти картони 0
0 Блокирани удари 1
2 Смени 3
1 Контра атаки 12
7 Извършени фалове 5
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Франция Франция
2
2
0
0
3:1 (2)
6
2 Дания Дания
2
1
1
0
2:1 (1)
4
3 Австралия Австралия
2
0
1
1
2:3 (-1)
1
4 Перу Перу
2
0
0
2
0:2 (-2)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Кристиан Ериксен
7'
 
 
38'
1:1
Миле Йединак

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Източник Sportal.bg
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