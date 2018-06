Дрогба: Кристиано Роналдо е най-добрият нападател в света в момента

"Роналдо е най-добрият нападател в света в момента. Той е просто идеален. Може да вкарва с глава, с левия и с десния крак, а също така и от статични положения. Освен това се движи непрекъснато, което го прави труден за опазване от защитниците. За неговите съотборници от средата на терена е много по-лесно да дадат пас на човек, който постоянно е в движение и винаги търси свободните пространства", коментира Дрогба.

GOAL of the day. What's your thoughts on the topic: Can Portugal survive without Cristiano Ronaldo? pic.twitter.com/kLzL46Ntt4