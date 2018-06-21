Анна утеши Левандовски след загубата от Сенегал

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Анна утеши Левандовски след загубата от Сенегал21 юни 2018 | 11:20 - Обновена
|Титуляри
|Войчех Шчесни
|1
|16
|Кади Н'Диайе
|Лукаш Пишчек
|20
|22
|Муса Ваг
|Тиаго Сионек
|4
|6
|Салиф Сане
|Михал Паздан
|2
|3
|Калиду Кулибали
|Мачей Рибус
|13
|12
|Юсуф Сабали
|Якуб Блашчиковски
|16
|18
|Исмаила Сар
|Гжегож Криховяк
|10
|13
|Алфред Н'Диайе
|Пьотър Зелински
|19
|5
|Идриса Гай
|Камил Гросицки
|11
|10
|Садио Мане
|Аркадиуш Милик
|7
|9
|Маме Бирам Диуф
|Роберт Левандовски
|9
|19
|Мбайе Нианг
|Резерви
|Бартош Бережински
|18
|14
|Муса Конате
|Давид Ковначки
|23
|8
|Шейку Кояте
|Ян Беднарек
|5
|11
|Шейх Н'Дойе
|87'
|Алфред Н'Диайеизлиза
|Шейку Коятевлиза
|Гжегож Криховякгол
|86'
|Лукаш Пишчекизлиза
|83'
|Бартош Бережинскивлиза
|75'
|Мбайе Ниангизлиза
|Муса Конатевлиза
|Аркадиуш Миликизлиза
|73'
|Давид Ковначкивлиза
|72'
|Идриса Гайжълт картон
|62'
|Маме Бирам Диуфизлиза
|Шейх Н'Дойевлиза
|60'
|Мбайе Нианггол
|49'
|Салиф Санежълт картон
|Якуб Блашчиковскиизлиза
|46'
|Ян Беднареквлиза
|37'
|Тиаго Сионекавтогол
|Гжегож Криховякжълт картон
|12'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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Източник Sportal.bg
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