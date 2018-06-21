Анна утеши Левандовски след загубата от Сенегал

A post shared by Invictos (@somosinvictos) on Jun 19, 2018 at 1:52pm PDT

Публиката посрещна този жест с овации и може би любовта на красивата му избраница Анна ще му донесе повече късмет следващия път.

A post shared by Football • Soccer • Futbol (@ohmygoal) on Jun 19, 2018 at 11:54am PDT

A post shared by (@wagsworldcup) on Jun 19, 2018 at 10:55am PDT

Роберт Левандовски намери утеха в прегръдките на съпругата си след слабия мач срещу Сенегал, завършил със загуба на “Дружина Полска” с 1:2.След като не успя да блесне на терена, капитанът на Полша потърси половинката си на трибуните веднага след последния съдийски сигнал, а тя го дари с нежни прегръдки и целувки.