Испания записа победа №400 в историята си

След тази победа Испания продължи добрата си серия от 22 поредин мача без порежение на сметката си. В тях "Ла Фурия" записва 15 победи и 7 равенсства. Това е най-дългата активна серия в световния футбол в момента.

Spain are unbeaten in their last 22 matches (W15-D7-L0), the longest active unbeaten run in international football. #ESP #WorldCup