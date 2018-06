Първо Бълхата, а сега и комарите

Както е известно, насекомите изтормозиха играчите на Англия и Тунис по време на техния мач, а утре отборите на Исландия и Нигерия ще изиграят срещата помежду си в същия град. Финбогасон обаче е готов за това препятствие, поне ако се вярва на колажа, който нападателят качи в Туитър.

В него футболистът е облечен в предпазен костюм, а коментарът му към снимката е красноречив: "Тъкмо пристигнах във Волгоград. Добре съм подготвен, след като изгледах мача на Англия".

Just arrived in Volgograd, well prepared after watching England’s game pic.twitter.com/gKKj9crgq2