Суарес влезе в историята в юбилейния си мач

Вторият мач на Уругвай от Група А на Мондиал 2018 е юбилеен за Луис Суарес , защото това е неговата стотна среща с екипа на националния отбор. Деветката на урусите се погрижи да направи случката още по-паметна и влезе в историята на уругвайския футбол, откривайки резултата в 23-ата минута.

Luis Suárez is the first #URU player to score in three different #WorldCup tournaments:



2010:

2014:

2018:



Off the mark in Russia. pic.twitter.com/gltnahY6je