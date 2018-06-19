Войчех Шчесни: Днешният мач не приляга на името на Полша

"Мачът коренно се промени в момента, в който допуснахме първия гол. Ако бяхме малко по-концентирани, смятам, че ситуацията щеше да бъде различна. Знаете, че имаме проблеми с контузени футболисти, които определено си проличаха много днес. Изиграхме изключително слаб мач, който не приляга на отбор като Полша. Мисля, че резултатът е справедлив спрямо това, което двата отбора показаха. Това е само първият ни мач в първенството и се надявам той да остане в историята. Следващият път се надявам да изглеждаме много по-добре", коментира Шчесни.

Стражът на националния отбор на Полша Войчех Шчесни изрази разочарованието си след загубата от Сенегал с 2:1 в първа среща от Група F на Световното първенство в Русия