Гореща футболна съпруга: Рускините да не търсят “наденицата” на мъжа ми

Известната сръбска певица и с гореща кръв Йелена Карлеуша коментира с чувство за хумор английските футболни коментатори, които нарекоха мъжа й Душко Тошич - Диско Сосидж (в превод от английски "диско наденица") по време на мача с Коста Рика в неделя.Тя подмина леко неумението на британците да произнасят правилно името на съпруга й, но предупреди рускините, които биха погледнали към мъжа й."Това не ме притеснява толкова. Интересува ме да няма рускини, които да полюбопитстват и да потърсят "наденицата". Ако бях руска селянка, сигурно щеше да ми е интересно да видя сръбската "диско наденица", коментира Карлеуша в сутрешен блок по местна телевизия.