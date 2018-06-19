БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Христо Стоичков остро разкритикува Германия: Това е изтощен отбор (видео)

19 юни 2018 | 13:05 - Обновена
Легендата на българския футбол Христо Стоичков, който в момента е в Москва заради Мондиал 2018, за пореден път се изказа остро срещу отбора на Германия. Този път причина за критиките му стана представянето на Бундестима при загубата от Мексико.

“Германия е изтощен отбор. Вече няма идеи. Йоахим Льов направи всичко възможно да направи Германия световен шампион и носител на Купата на конфедерациите. Футболистите му играят под голямо напрежение, жаждата им за футбол се изпари. Преди 4 години Жером Боатенг и Матс Хюмелс бяха сред най-добрите защитници в света. Сами Кедира вече не е свеж. Месут Йозил през последната година и половина не е на същото ниво. Тони Кроос цяла година мисли как да спечели Шампионската лига с Реал Мадрид. Томас Мюлер не го видях нито веднъж срещу Мексико”, заяви Камата пред БНТ.

Голмайсторът от САЩ’94 не спести похвалите си към тима на Мексико. “Те ги превъзхождаха по всичко - и по тактика, и по физика. Мексико направи най-хубавото във футбола - да браниш хубаво и да знаеш кога да атакуваш.”, допълни той.
Мондиал 2018
1 кръг, неделя 17 юни
Германия
0:1краен резулат
Мексико
Стадион: Лужники
Съдия: Алиреза Фагхани
1
5
17
11
10
13
8
7
18
23
20
13
7
15
3
2
4
21
16
23
14
9
Йоахим Льов
Хуан Карлос Осорио
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Мануел Нойер Мануел Нойер1 Гилермо Очоа13 Гилермо Очоа
Джошуа Кимих Джошуа Кимих18 Карлос Салседо3 Карлос Салседо
Жером Боатенг Жером Боатенг17 Уго Аяла Кастро2 Уго Аяла Кастро
Матс Хумелс Матс Хумелс5 Ектор Морено15 Ектор Морено
Марвин Платенхарт Марвин Платенхарт2 Хесус Гаярдо23 Хесус Гаярдо
Сами Кедира Сами Кедира6 Ектор Ерера16 Ектор Ерера
Тони Кроос Тони Кроос8 Андрес Гуардадо18 Андрес Гуардадо
Томас Мюлер Томас Мюлер13 Мигел Лайун7 Мигел Лайун
Месут Йозил Месут Йозил10 Карлос Вела11 Карлос Вела
Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер7 Ървинг Лозано22 Ървинг Лозано
Тимо Вернер Тимо Вернер9 Хавиер Ернандес14 Хавиер Ернандес
Резерви
Марио Гомес Марио Гомес23 Едсон Алварес21 Едсон Алварес
Марко Ройс Марко Ройс11 Раул Хименес9 Раул Хименес
Юлиан Брант Юлиан Брант20 Рафаел Маркес4 Рафаел Маркес
90' Ектор Ерера  Ектор Ереражълт картон
Тимо Вернеризлиза Тимо Вернер  86'
Юлиан Брантвлиза Юлиан Брант 
Матс Хумелсжълт картон Матс Хумелс  84'
Томас Мюлержълт картон Томас Мюлер  83'
Марвин Платенхартизлиза Марвин Платенхарт  79'
Марио Гомесвлиза Марио Гомес 
74' Андрес Гуардадо  Андрес Гуардадоизлиза
Рафаел Маркес  Рафаел Маркесвлиза
66' Ървинг Лозано  Ървинг Лозаноизлиза
Раул Хименес  Раул Хименесвлиза
Сами Кедираизлиза Сами Кедира  60'
Марко Ройсвлиза Марко Ройс 
58' Карлос Вела  Карлос Велаизлиза
Едсон Алварес  Едсон Алваресвлиза
40' Ектор Морено  Ектор Мореножълт картон
35' Ървинг Лозано  Ървинг Лозаногол
0 Голове 1
8 Ъглови удари 1
35 Центрирания 6
1 Засади 1
9 Точни удари 4
16 Тъчове 18
12 Неточни удари 7
9 Удари от вратата 15
66 Притежание на топката % 34
2 Жълти картони 2
4 Блокирани удари 1
3 Смени 3
0 Контра атаки 6
10 Извършени фалове 15
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Мексико Мексико
1
1
0
0
1:0 (1)
3
2 Швеция Швеция
1
1
0
0
1:0 (1)
3
3 Южна Корея Южна Корея
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
4 Германия Германия
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
35'
0:1
Ървинг Лозано

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Калоян Антонов
Репортер отдел "Футбол"		 Прочетена 6324

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