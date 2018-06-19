БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Агентът на Фекир за проваления трансфер в Ливърпул: Нищо не е приключило

19 юни 2018 | 12:06 - Обновена
Агентът на Фекир за проваления трансфер в Ливърпул: Нищо не е приключило
Сагата с проваления трансфер на Набил Фекир в Ливърпул не е приключила, увери агентът на французина Жан-Пиер Берне. В момента нападателят на Лион е с националния отбор на Франция в Русия, но след Световното първенство темата за неговoто бъдеще може отново да стане актуална. Фекир и двата клуба се бяха разбрали за сделката, но от "Анфийлд" останаха притеснени от медицинските тестове на играча, който продължава да има проблеми в коленете.

"Той не подписа, защото... добре, все още нищо не е приключило. Това не е краят на историята. Ще почакаме и ще видим какво ще се случи", заяви Берне.
Самият Фекир вчера коментира здравословното си състояние по следния начин: "Коляното ми е супер добре. Работихме много здраво, за да го направим по-силно. Чувствам се като преди контузията. Ще видим какво ще се случи след Световното първенство."
Мондиал 2018
1 кръг, събота 16 юни
Франция
2:1краен резулат
Австралия
Стадион: Казан Арена
Съдия: Андрес Куня
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Дидие Дешан
Берт ван Марвайк
4-3-3
4-2-3-1
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Матю Райън1 Матю Райън
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Джошуа Рисдън19 Джошуа Рисдън
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Марк Милиган5 Марк Милиган
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Трент Сейнсбъри20 Трент Сейнсбъри
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Азиз Бехич16 Азиз Бехич
Корентен Толисо Корентен Толисо12 Миле Йединак15 Миле Йединак
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Аарън Мууй13 Аарън Мууй
Пол Погба Пол Погба6 Матю Лекие7 Матю Лекие
Усман Дембеле Усман Дембеле11 Томас Рогич23 Томас Рогич
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Роби Крузе10 Роби Крузе
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Андрю Набут11 Андрю Набут
Резерви
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Даниел Арзани17 Даниел Арзани
Набил Фекир Набил Фекир18 Джаксън Ървайн22 Джаксън Ървайн
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Томи Джурич9 Томи Джурич
87' Азиз Бехич  Азиз Бехичжълт картон
84' Роби Крузе  Роби Крузеизлиза
Даниел Арзани  Даниел Арзанивлиза
Азиз Бехичавтогол Азиз Бехич  81'
Корентен Толисоизлиза Корентен Толисо  78'
Блес Матюидивлиза Блес Матюиди 
Корентен Толисожълт картон Корентен Толисо  76'
72' Томас Рогич  Томас Рогичизлиза
Джаксън Ървайн  Джаксън Ървайнвлиза
Антоан Гризманизлиза Антоан Гризман  70'
Оливие Жирувлиза Оливие Жиру 
Усман Дембелеизлиза Усман Дембеле 
Набил Фекирвлиза Набил Фекир 
64' Андрю Набут  Андрю Набутизлиза
Томи Джурич  Томи Джуричвлиза
62' Миле Йединак  Миле Йединакдузпа
Антоан Гризмандузпа Антоан Гризман  58'
57' Джошуа Рисдън  Джошуа Рисдънжълт картон
13' Матю Лекие  Матю Лекиежълт картон
2 Голове 1
5 Ъглови удари 1
16 Центрирания 12
7 Точни удари 1
30 Тъчове 15
2 Неточни удари 2
3 Удари от вратата 6
56 Притежание на топката % 44
1 Жълти картони 3
3 Блокирани удари 1
3 Смени 3
1 Контра атаки 0
16 Извършени фалове 19
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Франция Франция
1
1
0
0
2:1 (1)
3
2 Дания Дания
1
1
0
0
1:0 (1)
3
3 Австралия Австралия
1
0
0
1
1:2 (-1)
0
4 Перу Перу
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Антоан Гризман
58'
 
 
62'
1:1
Миле Йединак
2:1
Азиз Бехич
81'
 

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редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 2249

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