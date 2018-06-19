Агентът на Фекир за проваления трансфер в Ливърпул: Нищо не е приключило

"Той не подписа, защото... добре, все още нищо не е приключило. Това не е краят на историята. Ще почакаме и ще видим какво ще се случи", заяви Берне.

Самият Фекир вчера коментира здравословното си състояние по следния начин: "Коляното ми е супер добре. Работихме много здраво, за да го направим по-силно. Чувствам се като преди контузията. Ще видим какво ще се случи след Световното първенство."