Комари притесниха сериозно футболистите на Англия и Тунис

Районът около руския град е известен със своите големи блата и реки, които са идеални места за размножаване на множество различни насекоми. Руските власти са опитали да унищожат вредителите край река Волга със специално вещество в месеците преди началото на световния шампионат, но сериозното присъствие на рояците комари се видя ясно от телевизионните камери по време на двубоя на Англия с Тунис.

Despite using helicopters to spray the Volgograd Arena with insecticide before the match, these midges and mosquitoes are still an awful problem.#WorldCup#EnglandvsTunisia#Fox35 pic.twitter.com/hSOiZKPI5e