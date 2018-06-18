Руснак предложи глоба за всеки, който критикува отбора

Законодателната власт в Русия обсъжда закон, с който да бъдат забранени "подигравките" с националния отбор, защото "футболистите се борят за честта на страната".



Витали Милонов, който внесе предложението за закона, заяви за Асосиейтед прес, че футболистите и треньорите на националния отбор са "руските дипломати и руската армия" по време на световното първенство. Той добави, че "това не е просто футбол, а национална идентичност".



Милонов е сред законодателите, които предложиха глоба в размер на 10 хиляди рубли (160 долара) за всеки, който критикува отбора.

1 кръг, четвъртък 14 юни Мондиал 2018 Русия 5:0 краен резулат Саудитска Арабия титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Лужники

Съдия: Нестор Питаня 1 4 2 3 18 11 8 17 6 7 22 1 3 5 6 13 19 18 7 9 17 20 Станислав Черчесов Хуан Антонио Пици 4-2-3-1 4-1-4-1 Титуляри Игор Акинфеев 1 1 Абдулах Ал Муаиуф Марио Фернандес 2 6 Мохамед Ал Бурайк Иля Кутепов 3 3 Осама Хавсави Сергей Игнашевич 4 5 Омар Хавсави Юри Жирков 18 13 Ясир Ал Шахрани Юри Газински 8 14 Абдулах Отаиф Роман Зобнин 11 8 Яхия Ал Шехри Александър Самедов 19 17 Таиси Ал Джасим Алан Дзагоев 9 7 Салман Ал Фараж Александър Головин 17 18 Салем Ал-Досари Фьодор Смолов 10 10 Мохамед Ал Сахлави Резерви Артьом Дзюба 22 19 Фахад Ал-Мувалад Далер Кузяев 7 20 Мохамед Асири Денис Черишев 6 9 Хатан Султан Бабхир Денис Черишев гол 90' Таиси Ал Джасим жълт картон Александър Головин гол Александър Головин жълт картон 88' 85' Мохамед Ал Сахлави излиза Мохамед Асири влиза 72' Яхия Ал Шехри излиза Хатан Султан Бабхир влиза Артьом Дзюба гол 71' Фьодор Смолов излиза 70' Артьом Дзюба влиза Александър Самедов излиза 64' Абдулах Отаиф излиза Далер Кузяев влиза Фахад Ал-Мувалад влиза Денис Черишев гол 43' Алан Дзагоев излиза 24' Денис Черишев влиза Юри Газински гол 12' 5 Голове 0 6 Ъглови удари 2 18 Центрирания 8 3 Засади 1 7 Точни удари 0 25 Тъчове 29 5 Неточни удари 4 4 Удари от вратата 6 41 Притежание на топката % 59 1 Жълти картони 1 2 Блокирани удари 2 3 Смени 3 2 Контра атаки 2 22 Извършени фалове 10 Мондиал 2018 М П Р З Г точки 1 Русия 1 1 0 0 5:0 (5) 3 2 Уругвай 1 1 0 0 1:0 (1) 3 3 Египет 1 0 0 1 0:1 (-1) 0 4 Саудитска Арабия 1 0 0 1 0:5 (-5) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Юри Газински 12' 2:0 Денис Черишев 43' 3:0 Артьом Дзюба 71' 4:0 Александър Головин 90' 5:0 Денис Черишев 90'