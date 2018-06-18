БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Коя е руската Пепеляшка и какво донесе на Мондиал 2018

18 юни 2018 | 19:59 - Обновена
Коя е руската Пепеляшка и какво донесе на Мондиал 2018
Мондиал 2018 започна и футболният маратон е в разгара си. Фенове от цял свят са в най-горещата точка на планетата в момента - Русия, и стискат палци за своите любимци. Впечатление правят красивите фенки по трибуните, които камерите често показват на всеки един от мачовете. Една обаятелна дама прекрачи зеления килим още в самото начало по време на откриването на Световното и нейното име е - Наталия Водянова. Тя и испанският вратар-легенда Икер Касияс донесоха трофея в специална изработена кутия, направена от големия моден бранд Луи Вютон преди старта на откриващия мач между Русия и Саудитска Арабия.

Прочети повече на: https://www.woman.bg/zhulta-shpionka/koya-e-ruskata-pepelyashka-i-kakvo-donese-na-mondial-2018.56607.html#
Мондиал 2018 започна и футболният маратон е в разгара си. Фенове от цял свят са в най-горещата точка на планетата в момента - Русия, и стискат палци за своите любимци. Впечатление правят красивите фенки по трибуните, които камерите често показват на всеки един от мачовете. Една обаятелна дама прекрачи зеления килим още в самото начало по време на откриването на Световното и нейното име е - Наталия Водянова. Тя и испанският вратар-легенда Икер Касияс донесоха трофея в специална изработена кутия, направена от големия моден бранд Луи Вютон преди старта на откриващия мач между Русия и Саудитска Арабия.

Наталия Водянова е руски топ модел. Наричат я "руската пепеляшка", тъй като от крайна бедност постига световен успех и се превръща в едно от най-желаните рекламни лица в модния бизнес. Според Forbes през 2012 година тя се нарежда на 3-то място в света по приходи сред моделите, като само за 2012 година е спечелила 8,6 млн. долара.


Има тежко детство, родителите се разделят, поради което се налага тя от 7-годишна да поема грижата за болната си сестра, докато майка й се бори за прехраната на цялото семейство. Това е една от причините да пропуска дни в училище и да бъде отбягвана от връстниците си. Семейството живее в нищета и често се налага невръстната Наталия да продава плодове на улицата, за да преживяват някак. На 16 години се записва като модел в агенция в града си, където й препоръчват да научи английски. На един от кастингите я забелязва представител на агенцията Viva Models (Франция) и й предлага работа в Париж. След няколко месеца Наталия заминава с мисълта, че нещата могат да станат единствено по-добре.


Личният й живот също е изпълнен с перипетии. През 2001-а се омъжва за британския аристократ Джъстин Тревор Бъркли Портман, по-малкия брат на милиардера Виконт Кристофър Портман. Двамата имат три деца. През 2011 година обаче Водянова обявява публично, че вече не живее със съпруга си, а няколко месеца по-късно става ясно, че има връзка с французина Антоан Арно, син на милиардера Бернар Арно (собственик на LVMH). Наталия получава развод, като попечителството над децата формално се поделя между двамата родители. На 1 май 2014 г. моделът ражда момче на име Максим от Антоан Арно. Двойката живее в Париж заедно с децата на Водянова. Днес Наталия е шеметна красавица. Богата и известна. А в любовта - все попада на милиардери.

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Мондиал 2018 започна и футболният маратон е в разгара си. Фенове от цял свят са в най-горещата точка на планетата в момента - Русия, и стискат палци за своите любимци. Впечатление правят красивите фенки по трибуните, които камерите често показват на всеки един от мачовете. Една обаятелна дама прекрачи зеления килим още в самото начало по време на откриването на Световното и нейното име е - Наталия Водянова. Тя и испанският вратар-легенда Икер Касияс донесоха трофея в специална изработена кутия, направена от големия моден бранд Луи Вютон преди старта на откриващия мач между Русия и Саудитска Арабия.

Прочети повече на: https://www.woman.bg/zhulta-shpionka/koya-e-ruskata-pepelyashka-i-kakvo-donese-na-mondial-2018.56607.html#
Мондиал 2018
1 кръг, четвъртък 14 юни
Русия
5:0краен резулат
Саудитска Арабия
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
1
4
2
3
18
11
8
17
6
7
22
1
3
5
6
13
19
18
7
9
17
20
Станислав Черчесов
Хуан Антонио Пици
4-2-3-1
4-1-4-1
Титуляри
Игор Акинфеев Игор Акинфеев1 Абдулах Ал Муаиуф1 Абдулах Ал Муаиуф
Марио Фернандес Марио Фернандес2 Мохамед Ал Бурайк6 Мохамед Ал Бурайк
Иля Кутепов Иля Кутепов3 Осама Хавсави3 Осама Хавсави
Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич4 Омар Хавсави5 Омар Хавсави
Юри Жирков Юри Жирков18 Ясир Ал Шахрани13 Ясир Ал Шахрани
Юри Газински Юри Газински8 Абдулах Отаиф14 Абдулах Отаиф
Роман Зобнин Роман Зобнин11 Яхия Ал Шехри8 Яхия Ал Шехри
Александър Самедов Александър Самедов19 Таиси Ал Джасим17 Таиси Ал Джасим
Алан Дзагоев Алан Дзагоев9 Салман Ал Фараж7 Салман Ал Фараж
Александър Головин Александър Головин17 Салем Ал-Досари18 Салем Ал-Досари
Фьодор Смолов Фьодор Смолов10 Мохамед Ал Сахлави10 Мохамед Ал Сахлави
Резерви
Артьом Дзюба Артьом Дзюба22 Фахад Ал-Мувалад19 Фахад Ал-Мувалад
Далер Кузяев Далер Кузяев7 Мохамед Асири20 Мохамед Асири
Денис Черишев Денис Черишев6 Хатан Султан Бабхир9 Хатан Султан Бабхир
Денис Черишевгол Денис Черишев  90' Таиси Ал Джасим  Таиси Ал Джасимжълт картон
Александър Головингол Александър Головин 
Александър Головинжълт картон Александър Головин  88'
85' Мохамед Ал Сахлави  Мохамед Ал Сахлавиизлиза
Мохамед Асири  Мохамед Асиривлиза
72' Яхия Ал Шехри  Яхия Ал Шехриизлиза
Хатан Султан Бабхир  Хатан Султан Бабхирвлиза
Артьом Дзюбагол Артьом Дзюба  71'
Фьодор Смоловизлиза Фьодор Смолов  70'
Артьом Дзюбавлиза Артьом Дзюба 
Александър Самедовизлиза Александър Самедов  64' Абдулах Отаиф  Абдулах Отаифизлиза
Далер Кузяеввлиза Далер Кузяев  Фахад Ал-Мувалад  Фахад Ал-Муваладвлиза
Денис Черишевгол Денис Черишев  43'
Алан Дзагоевизлиза Алан Дзагоев  24'
Денис Черишеввлиза Денис Черишев 
Юри Газинскигол Юри Газински  12'
5 Голове 0
6 Ъглови удари 2
18 Центрирания 8
3 Засади 1
7 Точни удари 0
25 Тъчове 29
5 Неточни удари 4
4 Удари от вратата 6
41 Притежание на топката % 59
1 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 2
3 Смени 3
2 Контра атаки 2
22 Извършени фалове 10
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Русия Русия
1
1
0
0
5:0 (5)
3
2 Уругвай Уругвай
1
1
0
0
1:0 (1)
3
3 Египет Египет
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
4 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
1
0
0
1
0:5 (-5)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Юри Газински
12'
 
2:0
Денис Черишев
43'
 
3:0
Артьом Дзюба
71'
 
4:0
Александър Головин
90'
 
5:0
Денис Черишев
90'
 
Източник Sportal.bg
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