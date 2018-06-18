Коя е руската Пепеляшка и какво донесе на Мондиал 2018

Мондиал 2018 започна и футболният маратон е в разгара си. Фенове от цял свят са в най-горещата точка на планетата в момента - Русия, и стискат палци за своите любимци. Впечатление правят красивите фенки по трибуните, които камерите често показват на всеки един от мачовете. Една обаятелна дама прекрачи зеления килим още в самото начало по време на откриването на Световното и нейното име е - Наталия Водянова. Тя и испанският вратар-легенда Икер Касияс донесоха трофея в специална изработена кутия, направена от големия моден бранд Луи Вютон преди старта на откриващия мач между Русия и Саудитска Арабия.



Прочети повече на: https://www.woman.bg/zhulta-shpionka/koya-e-ruskata-pepelyashka-i-kakvo-donese-na-mondial-2018.56607.html#

Мондиал 2018 започна и футболният маратон е в разгара си. Фенове от цял свят са в най-горещата точка на планетата в момента - Русия, и стискат палци за своите любимци. Впечатление правят красивите фенки по трибуните, които камерите често показват на всеки един от мачовете. Една обаятелна дама прекрачи зеления килим още в самото начало по време на откриването на Световното и нейното име е - Наталия Водянова. Тя и испанският вратар-легенда Икер Касияс донесоха трофея в специална изработена кутия, направена от големия моден бранд Луи Вютон преди старта на откриващия мач между Русия и Саудитска Арабия.



Прочети повече на: https://www.woman.bg/zhulta-shpionka/koya-e-ruskata-pepelyashka-i-kakvo-donese-na-mondial-2018.56607.html#

Мондиал 2018 започна и футболният маратон е в разгара си. Фенове от цял свят са в най-горещата точка на планетата в момента - Русия, и стискат палци за своите любимци. Впечатление правят красивите фенки по трибуните, които камерите често показват на всеки един от мачовете. Една обаятелна дама прекрачи зеления килим още в самото начало по време на откриването на Световното и нейното име е - Наталия Водянова. Тя и испанският вратар-легенда Икер Касияс донесоха трофея в специална изработена кутия, направена от големия моден бранд Луи Вютон преди старта на откриващия мач между Русия и Саудитска Арабия.Наталия Водянова е руски топ модел. Наричат я "руската пепеляшка", тъй като от крайна бедност постига световен успех и се превръща в едно от най-желаните рекламни лица в модния бизнес. Според Forbes през 2012 година тя се нарежда на 3-то място в света по приходи сред моделите, като само за 2012 година е спечелила 8,6 млн. долара.Има тежко детство, родителите се разделят, поради което се налага тя от 7-годишна да поема грижата за болната си сестра, докато майка й се бори за прехраната на цялото семейство. Това е една от причините да пропуска дни в училище и да бъде отбягвана от връстниците си. Семейството живее в нищета и често се налага невръстната Наталия да продава плодове на улицата, за да преживяват някак. На 16 години се записва като модел в агенция в града си, където й препоръчват да научи английски. На един от кастингите я забелязва представител на агенцията Viva Models (Франция) и й предлага работа в Париж. След няколко месеца Наталия заминава с мисълта, че нещата могат да станат единствено по-добре.Личният й живот също е изпълнен с перипетии. През 2001-а се омъжва за британския аристократ Джъстин Тревор Бъркли Портман, по-малкия брат на милиардера Виконт Кристофър Портман. Двамата имат три деца. През 2011 година обаче Водянова обявява публично, че вече не живее със съпруга си, а няколко месеца по-късно става ясно, че има връзка с французина Антоан Арно, син на милиардера Бернар Арно (собственик на LVMH). Наталия получава развод, като попечителството над децата формално се поделя между двамата родители. На 1 май 2014 г. моделът ражда момче на име Максим от Антоан Арно. Двойката живее в Париж заедно с децата на Водянова. Днес Наталия е шеметна красавица. Богата и известна. А в любовта - все попада на милиардери.