БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Черчесов: Вярвам в отбора и във футболистите

18 юни 2018 | 14:53 - Обновена
Черчесов: Вярвам в отбора и във футболистите
Старши треньорът на руския национален отбор Станислав Черчесов заяви, че има пълно доверие на играчите от състава и вярва, че те се се представят добре във втория мач на домаксините на Мондиал 2018 срещу Египет утре. Възпитаниците на Черчесов стартираха с убедителен успех с 5:0 срещу аутсайдера Саудитска Арабия в мача на откриването на Световния шампионат на 14 юни.

"Победата в първия мач вече е забравена. След останалите мачове ще имаме яснота какво ни е дал този резултат. Както и преди двубоя със Саудитска Арабия, разиграваме различни варианти. Имаме различни опции и се надявам да изберем най-правилната. От стадиона или от първата среща вече нищо не зависи, защото срещаме друг съперник с различна тактика. Разучили сме ги добре. Ще се опитаме да заложим на тези качества, които са неудобни на съперника", коментира Черчесов.

"Египет изигра добри контроли срещу силни съперници. Не мисля, че има с какво да ни изненадат. Ние вече спечелихме 3 точки. Настроението на нашите фенове е много положително. Това е приятно, но е вече в миналото. Трябва да напишем нова история и то тук в Санкт Петербург. Надявам се да успеем", допълни той. Специалистът не е притеснен, че голямата звезда на Египет Мохамед Салах, който пропусна драматичната загуба с 0:1 от Уругвай, ще бъде на разположение на съперника.

"Вярвам в отбора и във футболистите. Готови сме да опазим Салах и ще го направим. Нямам никакви съмнения за това. Всеки състав има играчи, на които трябва да се обръща специално внимание. Футболистите на Египет за равностойни, но той се отличава. Трябва да го отчетем, но и да не забравяме, че не играем само срещу него. Футболът е контактен спорт и травмите са част от играта. Дай Боже, Салах да бъде здрав и да играе, за да радва феновете в Египет и по целия сват. Играчи като него украсяват едно Световно първенство", каза Черчесов.

"За съжаление и ние загубихме един футболист заради травма. Алан Дзагоев няма да бъде на разположение. Черишев го замени добре в първия мач. Изпълни отлично задачите си. Кой ще го замени срещу Египет, ще решим утре", допълни той. Черчесов смята, че разликата между Саудитска Арабия и Египет е в по-високата индивидуална класа на африканските играчи. "И двата отбора практикуват техничен футбол и играят с сходна схема. Просто Египет има малко по-класни футболисти", каза треньорът на Русия.


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Мондиал 2018
1 кръг, четвъртък 14 юни
Русия
5:0краен резулат
Саудитска Арабия
Стадион: Лужники
Съдия: Нестор Питаня
1
4
2
3
18
11
8
17
6
7
22
1
3
5
6
13
19
18
7
9
17
20
Станислав Черчесов
Хуан Антонио Пици
4-2-3-1
4-1-4-1
Титуляри
Игор Акинфеев Игор Акинфеев1 Абдулах Ал Муаиуф1 Абдулах Ал Муаиуф
Марио Фернандес Марио Фернандес2 Мохамед Ал Бурайк6 Мохамед Ал Бурайк
Иля Кутепов Иля Кутепов3 Осама Хавсави3 Осама Хавсави
Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич4 Омар Хавсави5 Омар Хавсави
Юри Жирков Юри Жирков18 Ясир Ал Шахрани13 Ясир Ал Шахрани
Юри Газински Юри Газински8 Абдулах Отаиф14 Абдулах Отаиф
Роман Зобнин Роман Зобнин11 Яхия Ал Шехри8 Яхия Ал Шехри
Александър Самедов Александър Самедов19 Таиси Ал Джасим17 Таиси Ал Джасим
Алан Дзагоев Алан Дзагоев9 Салман Ал Фараж7 Салман Ал Фараж
Александър Головин Александър Головин17 Салем Ал-Досари18 Салем Ал-Досари
Фьодор Смолов Фьодор Смолов10 Мохамед Ал Сахлави10 Мохамед Ал Сахлави
Резерви
Артьом Дзюба Артьом Дзюба22 Фахад Ал-Мувалад19 Фахад Ал-Мувалад
Далер Кузяев Далер Кузяев7 Мохамед Асири20 Мохамед Асири
Денис Черишев Денис Черишев6 Хатан Султан Бабхир9 Хатан Султан Бабхир
Денис Черишевгол Денис Черишев  90' Таиси Ал Джасим  Таиси Ал Джасимжълт картон
Александър Головингол Александър Головин 
Александър Головинжълт картон Александър Головин  88'
85' Мохамед Ал Сахлави  Мохамед Ал Сахлавиизлиза
Мохамед Асири  Мохамед Асиривлиза
72' Яхия Ал Шехри  Яхия Ал Шехриизлиза
Хатан Султан Бабхир  Хатан Султан Бабхирвлиза
Артьом Дзюбагол Артьом Дзюба  71'
Фьодор Смоловизлиза Фьодор Смолов  70'
Артьом Дзюбавлиза Артьом Дзюба 
Александър Самедовизлиза Александър Самедов  64' Абдулах Отаиф  Абдулах Отаифизлиза
Далер Кузяеввлиза Далер Кузяев  Фахад Ал-Мувалад  Фахад Ал-Муваладвлиза
Денис Черишевгол Денис Черишев  43'
Алан Дзагоевизлиза Алан Дзагоев  24'
Денис Черишеввлиза Денис Черишев 
Юри Газинскигол Юри Газински  12'
5 Голове 0
6 Ъглови удари 2
18 Центрирания 8
3 Засади 1
7 Точни удари 0
25 Тъчове 29
5 Неточни удари 4
4 Удари от вратата 6
41 Притежание на топката % 59
1 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 2
3 Смени 3
2 Контра атаки 2
22 Извършени фалове 10
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Русия Русия
1
1
0
0
5:0 (5)
3
2 Уругвай Уругвай
1
1
0
0
1:0 (1)
3
3 Египет Египет
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
4 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
1
0
0
1
0:5 (-5)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Юри Газински
12'
 
2:0
Денис Черишев
43'
 
3:0
Артьом Дзюба
71'
 
4:0
Александър Головин
90'
 
5:0
Денис Черишев
90'
 
Източник Sportal.bg
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