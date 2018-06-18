|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
|
Швеция - Южна Корея (съставите)18 юни 2018 | 14:02 - Обновена
|Титуляри
|Робин Олсен
|1
|23
|Хюн-Ву Чо
|Микаел Лустиг
|2
|2
|Йонг Лий
|Андреас Гранквист
|4
|20
|Хюн-Соо Ян
|Понтус Янсон
|18
|19
|Юнг-Гвон Ким
|Лудвиг Аугустинсон
|6
|6
|Йоо-Хо Парк
|Виктор Клаесон
|17
|17
|Жае-Сун Лий
|Себастиан Ларсон
|7
|16
|Сунг-Юенг Ки
|Албин Екдал
|8
|13
|Джа-Чеол Коо
|Емил Форшбери
|10
|11
|Хий-Чан Хуан
|Маркус Берг
|9
|9
|Ким Шин Уук
|Ола Тойвонен
|20
|7
|Хеунг-Мин Сон
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Мексико
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1:0 (1)
|
3
|2
|Южна Корея
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0 (0)
|
0
|3
|Швеция
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0 (0)
|
0
|4
|Германия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:1 (-1)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВредактор - отдел "Футбол"
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