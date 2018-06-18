БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Швеция - Южна Корея (съставите)

18 юни 2018 | 14:02 - Обновена
Швеция - Южна Корея (съставите)
Отборите на Швеция и Южна Корея излизат в мач от група F на Световното първенство.

Феновете на Южна Корея срещу Швеция@@@

“Трите корони” ще разчитат на двама централни нападатели - Маркус Берг и Ола Тойвонен.
В състава на азиатците личи името на Хюн-Мин Сон.
Двубоят в Нижни Новгород е с начален час 15,00.

Швеция: Олсен; Лустиг, Гранквист, Аугустинсон, Янсон; Ларсон, Екдал, Форшбери, Клаесон; Берг, Тойвонен
Южна Корея: Хюн-Ву Чо; Сьон-Ву Лий, Йоо-Хо Парк, Мин-Воо Ким, Янг; Джа-Чеол Коо, Сун-Юн Ки, Лий, Хюн-Мин Сон; Ким, Хий-Чан Хуан
Мондиал 2018
1 кръг, понеделник 18 юни
Швеция
15:00предстои
Южна Корея
Betfair UK Sportsbook
2.25 3 4
1 x 2
Стадион: Нижни Новгород
Съдия: Жоел Агияр
1
4
18
6
2
8
7
17
20
10
9
23
6
2
19
20
13
16
17
7
11
9
Яне Андерсон
Шин Тае-йон
4-4-2
4-3-3
Титуляри
Робин Олсен Робин Олсен1 Хюн-Ву Чо23 Хюн-Ву Чо
Микаел Лустиг Микаел Лустиг2 Йонг Лий2 Йонг Лий
Андреас Гранквист Андреас Гранквист4 Хюн-Соо Ян20 Хюн-Соо Ян
Понтус Янсон Понтус Янсон18 Юнг-Гвон Ким19 Юнг-Гвон Ким
Лудвиг Аугустинсон Лудвиг Аугустинсон6 Йоо-Хо Парк6 Йоо-Хо Парк
Виктор Клаесон Виктор Клаесон17 Жае-Сун Лий17 Жае-Сун Лий
Себастиан Ларсон Себастиан Ларсон7 Сунг-Юенг Ки16 Сунг-Юенг Ки
Албин Екдал Албин Екдал8 Джа-Чеол Коо13 Джа-Чеол Коо
Емил Форшбери Емил Форшбери10 Хий-Чан Хуан11 Хий-Чан Хуан
Маркус Берг Маркус Берг9 Ким Шин Уук9 Ким Шин Уук
Ола Тойвонен Ола Тойвонен20 Хеунг-Мин Сон7 Хеунг-Мин Сон
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Мексико Мексико
1
1
0
0
1:0 (1)
3
2 Южна Корея Южна Корея
0
0
0
0
0:0 (0)
0
3 Швеция Швеция
0
0
0
0
0:0 (0)
0
4 Германия Германия
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
Компания 1 x 2
2.25 3 4
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 4551

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