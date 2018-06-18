Хърватия изхвърли нападател на Милан

Хърватският селекционер Златко Далич е освободил от лагера на отбора Никола Калинич , твърдят местните медии. Нападателят отказа да влезе в игра в съботния мач с Нигерия (2:0). От 17,15 часа наше време предстои официална пресконференция, на която наставникът ще обяви решението си и ще изясни причините.

Треньорът на "шахматистите" поискал той да влезе в края на срещата, но стрелецът на Милан отказал, оправдавайки се с болки в гърба. Вместо Калинич на терена се появи Марко Пяца. За четвърти пореден път Калинич беше оставен на пейката за мач на Хърватия. Нападателят не беше убедител с фланелката на Милан през изминалия сезон, след като вкара едва шест попадения с фланелката на "росонерите".

Следващият мач на хърватите е на 21 юни с Аржентина.