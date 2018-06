Скандал в отбора на Хърватия

Скандал е избухнал на резервната скамейка на Хърватия по време на мача от Мондиал 2018 срещу Нигерия , спечелен с 2:0 в събота вечерта, съобщава местното издание "24 сата". Нападателят Никола Калинич е отказал да влезе на терена на мястото на Марио Манджукич за последните пет минути от двубоя.

30-годишният таран на Милан обявил, че има болки в гърба и не може да играе, а Манджукич в крайна сметка е заменен от Марко Пяца. Поведението на Калинич е вбесило старши треньора на хърватите Златко Далич, който е взел решение повече да не разчита на играча, като според информацията нападателят ще бъде изхвърлен от състава и ще бъде върнат в родината си.

Croatia head coach Zlatko Dalic is expected to send Milan forward Nikola Kalinic home from the #WorldCup today. Kalinic was unhappy in the squad and refused to come on as a sub vs Nigeria, claiming he had a back problem. Croatian pess conference at 16:15 CET. #CRO

