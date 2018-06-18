Разкостиха Неймар в Бразилия - нарекоха го "истинско бедствие" и "егоист"

Яростни критики се изсипаха върху Неймар след фалстарта на Бразилия на Световното първенство. Селесао стигна само до 1:1 с Швейцария и популярни бразилски журналисти и коментатори посочиха с пръст суперзвездата на Пари Сен Жермен. “Неймар беше истинско бедствие”, заяви журналистът на бразилския ESPN Арналдо Рибейро.

“Не направи приемлив мач и трябваше да бъде сменен. Бразилия има добър състав и качествен колектив, за да се справи с проблемите, но Неймар сам искаше да спечели мача и се провали. Има извинение със скорошната контузия, но не игра нищо и не направи нищо добро за отбора. По-добре да го бяха сменили с Дъглас Коща”, изрази крайното си мнение журналистът.

“Бившият бразилски футболист и настоящ футболен коментатор Зе Елиаш също разкъса Ней Джуниър: “Беше егоист и затова беше фаулиран толкова пъти. Проблемът е, че Неймар забрави да играе за отбора”. Популярният бразилски сайт Globoesporte даде оценка 5,5 на Неймар по десетобалната система. Освалдо Паскоал от Fox Sport Бразилия също атакува яростно: “Играейки по този начин е вулгарно”.