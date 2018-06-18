Исторически провал за колосите на старта на Световно

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
|
Исторически провал за колосите на старта на Световно18 юни 2018 | 11:39 - Обновена
|Титуляри
|Алисон
|1
|1
|Ян Зомер
|Данило
|14
|2
|Щефан Лихщайнер
|Тиаго Силва
|2
|22
|Фабиан Шер
|Миранда
|3
|5
|Мануел Аканжи
|Марсело
|12
|13
|Рикардо Родригес
|Паулиньо
|15
|11
|Валон Бехрами
|Каземиро
|5
|10
|Гранит Джака
|Филипе Коутиньо
|11
|23
|Джердан Шакири
|Вилиан
|19
|15
|Блерим Джемали
|Габриел Жезус
|9
|14
|Стивен Цубер
|Неймар
|10
|9
|Харис Сеферович
|Резерви
|Ренато Аугусто
|8
|6
|Михаел Ланг
|Роберто Фирмино
|20
|17
|Денис Закария
|Фернандиньо
|17
|7
|Брийл Емболо
|87'
|Щефан Лихщайнеризлиза
|Михаел Лангвлиза
|80'
|Харис Сеферовичизлиза
|Брийл Емболовлиза
|Габриел Жезусизлиза
|79'
|Роберто Фирминовлиза
|71'
|Валон Бехрамиизлиза
|Денис Закариявлиза
|68'
|Валон Бехрамижълт картон
|Паулиньоизлиза
|67'
|Ренато Аугустовлиза
|65'
|Фабиан Шержълт картон
|Каземироизлиза
|60'
|Фернандиньовлиза
|50'
|Стивен Цубергол
|Каземирожълт картон
|47'
|31'
|Щефан Лихщайнержълт картон
|Филипе Коутиньогол
|20'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Сърбия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1:0 (1)
|
3
|2
|Бразилия
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1:1 (0)
|
1
|3
|Швейцария
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1:1 (0)
|
1
|4
|Коста Рика
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:1 (-1)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВРедактор отдел "Спорт"
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