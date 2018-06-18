БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

"Контра Мондиал": Защо Германия загуби и редовен ли беше голът във вратата на Бразилия?

18 юни 2018 | 11:25 - Обновена
Поражението на световния шампион Германия от Мексико беше основна тема на днешното предаване “Контра Мондиал”. Журналистите Александър Димитров, Даниел Любомиров, Радослав Стойков и Красимир Гълъбов анализираха игровия облик на Бундестима и какво трябва да коригира Йоги Льов в предстоящите мачове.
Редовен ли беше голът на Швейцария във вратата на Бразилия? Главният съдия и видео асистентите решиха, че няма непозволена игра, но определено останаха съмнения за нарушение на Цюбер срещу Жоао Миранда. Журналистите коментираха и играта на суперзвездата Неймар. Прегледът на вчерашните мачове приключи с двубоя Коста Рика - Сърбия.
Трябваше ли Златан Ибрахимович да бъде в състава на Швеция и щеше ли отборът на “трите корони” да бъде по-силен без скандинавския исполин? Предстоящите мачове Белгия - Панама и Тунис - Англия също предизвикаха дискусия относно фаворизирането на “червените дяволи” и шансовете на “трите лъва”.
Гледайте пълен запис на днешното предаване във вграденото видео. “Контра Мондиал” се излъчва всеки ден от 10,00 сутринта.
Мондиал 2018
1 кръг, неделя 17 юни
Германия
0:1краен резулат
Мексико
Стадион: Лужники
Съдия: Alireza Faghani
1
5
17
11
10
13
8
7
18
23
20
13
7
15
3
2
4
21
16
23
14
9
Йоахим Льов
Хуан Карлос Осорио
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Мануел Нойер Мануел Нойер1 Гилермо Очоа13 Гилермо Очоа
Джошуа Кимих Джошуа Кимих18 Карлос Салседо3 Карлос Салседо
Жером Боатенг Жером Боатенг17 Уго Аяла Кастро2 Уго Аяла Кастро
Матс Хумелс Матс Хумелс5 Ектор Морено15 Ектор Морено
Марвин Платенхарт Марвин Платенхарт2 Хесус Гаярдо23 Хесус Гаярдо
Сами Кедира Сами Кедира6 Ектор Ерера16 Ектор Ерера
Тони Кроос Тони Кроос8 Андрес Гуардадо18 Андрес Гуардадо
Томас Мюлер Томас Мюлер13 Мигел Лайун7 Мигел Лайун
Месут Йозил Месут Йозил10 Карлос Вела11 Карлос Вела
Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер7 Ървинг Лозано22 Ървинг Лозано
Тимо Вернер Тимо Вернер9 Хавиер Ернандес14 Хавиер Ернандес
Резерви
Марио Гомес Марио Гомес23 Едсон Алварес21 Едсон Алварес
Марко Ройс Марко Ройс11 Раул Хименес9 Раул Хименес
Юлиан Брант Юлиан Брант20 Рафаел Маркес4 Рафаел Маркес
90' Ектор Ерера  Ектор Ереражълт картон
Тимо Вернеризлиза Тимо Вернер  86'
Юлиан Брантвлиза Юлиан Брант 
Матс Хумелсжълт картон Матс Хумелс  84'
Томас Мюлержълт картон Томас Мюлер  83'
Марвин Платенхартизлиза Марвин Платенхарт  79'
Марио Гомесвлиза Марио Гомес 
74' Андрес Гуардадо  Андрес Гуардадоизлиза
Рафаел Маркес  Рафаел Маркесвлиза
66' Ървинг Лозано  Ървинг Лозаноизлиза
Раул Хименес  Раул Хименесвлиза
Сами Кедираизлиза Сами Кедира  60'
Марко Ройсвлиза Марко Ройс 
58' Карлос Вела  Карлос Велаизлиза
Едсон Алварес  Едсон Алваресвлиза
40' Ектор Морено  Ектор Мореножълт картон
35' Ървинг Лозано  Ървинг Лозаногол
0 Голове 1
8 Ъглови удари 1
35 Центрирания 6
1 Засади 1
9 Точни удари 4
16 Тъчове 18
12 Неточни удари 7
9 Удари от вратата 15
66 Притежание на топката % 34
2 Жълти картони 2
4 Блокирани удари 1
3 Смени 3
0 Контра атаки 6
10 Извършени фалове 15
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Мексико Мексико
1
1
0
0
1:0 (1)
3
2 Южна Корея Южна Корея
0
0
0
0
0:0 (0)
0
3 Швеция Швеция
0
0
0
0
0:0 (0)
0
4 Германия Германия
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
35'
0:1
Ървинг Лозано
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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