Марсело видя положителното в равенството между Бразилия и Швейцария

“Остават ни още два мача в групата, в които може и трябва да играем по-добре и да спечелим. И днес искахме победата, но това равенство може да се окаже много полезно в бъдеще”, коментира опитният футболист.

Във втория кръг от група Е на 22 юни ще се изиграят съответно срещите Бразилия - Коста Рика и Швейцария - Сърбия.

Извелият с капитанската лента отбора на Бразилия срещу Швейцария (1:1) защитник на Реал Мадрид Марсело не загуби присъствие на духа от неудовлетворителния резултат на старта на участието на “селесао” на световното първенство в Русия.