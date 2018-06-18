Тите: Недоволни сме от резултата срещу Швейцария

“Създадохме 20 положения, но не бяхме достатъчно концентрирани в завършващата фаза. Искахме да победим и сме недоволни от резултата. Ситуацията с Миранда за мен беше явно нарушение. Против съм обаче играчите да упражняват натиск върху съдиите. Има система VAR и хора, които анализират играта, но този път решението им не беше оправдано. След нашия гол съперникът заигра много силно, но ние запазихме нивото си въпреки трудностите. В тази фаза на първенството трябва да приеме, че и другите отбори бележат, като играят по-рисковано от нас. Пет точки са достатъчни за излизане от групата. Това е статистически факт, а не мое мнение”, каза още Тите.

Селекционерът на Бразилия Тите логично остана недоволен от равенството 1:1 срещу Швейцария на старта на световното първенство в Русия. Той се спря и върху момента с изравнителния гол на швейцарците, когато според него е имало очевидно нарушение срещу Миранда от страна на автора на гола Стивън Цубер.