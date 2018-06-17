Филипе Коутиньо беше над всички на Бразилия - Швейцария, решиха феновете

Противно на очакванията бразилците нямаха толкова изразена превъзходство във владеенето на топката, каквото се очакваше преди началото. Официалната статистика показва, че кълбото е било притежание на Коутиньо и неговите съотборници в 54% от времето срещу 46% за съперника. Далеч по-показателно за разликата в класите е фактът, че бразилците са отправили 20 удара към вратата срещу едва 6 за “кръстоносците”. Проблемът на “селесао” обаче е, че само 4 от тях бяха точни.

Полузащитникът на Бразилия Филипе Коутиньо беше избран за играч на срещата при равенството 1:1 срещу Швейцария в срещата от първия кръг в Група "Е" на Мондиал 2018. Той откри резултата в 20-ата минута с красив диагонален удар от дистанция, но южноамериканците не успяха да задържат преднината си и допуснаха изравняване малко след почивката.