БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Филипе Коутиньо беше над всички на Бразилия - Швейцария, решиха феновете

17 юни 2018 | 23:30 - Обновена
Полузащитникът на Бразилия Филипе Коутиньо беше избран за играч на срещата при равенството 1:1 срещу Швейцария в срещата от първия кръг в Група "Е" на Мондиал 2018. Той откри резултата в 20-ата минута с красив диагонален удар от дистанция, но южноамериканците не успяха да задържат преднината си и допуснаха изравняване малко след почивката.

Противно на очакванията бразилците нямаха толкова изразена превъзходство във владеенето на топката, каквото се очакваше преди началото. Официалната статистика показва, че кълбото е било притежание на Коутиньо и неговите съотборници в 54% от времето срещу 46% за съперника. Далеч по-показателно за разликата в класите е фактът, че бразилците са отправили 20 удара към вратата срещу едва 6 за “кръстоносците”. Проблемът на “селесао” обаче е, че само 4 от тях бяха точни.
Мондиал 2018
1 кръг, неделя 17 юни
Бразилия
1:1краен резулат
Швейцария
Стадион: Ростов Арена
Съдия: Cesar Ramos
1
12
2
3
14
11
20
19
17
8
10
1
13
22
6
15
23
10
14
5
17
7
Тите
Владимир Петкович
4-3-3
4-2-3-1
Титуляри
Алисон Алисон1 Ян Зомер1 Ян Зомер
Данило Данило14 Щефан Лихщайнер2 Щефан Лихщайнер
Тиаго Силва Тиаго Силва2 Фабиан Шер22 Фабиан Шер
Миранда Миранда3 Мануел Аканжи5 Мануел Аканжи
Марсело Марсело12 Рикардо Родригес13 Рикардо Родригес
Паулиньо Паулиньо15 Валон Бехрами11 Валон Бехрами
Каземиро Каземиро5 Гранит Джака10 Гранит Джака
Филипе Коутиньо Филипе Коутиньо11 Джердан Шакири23 Джердан Шакири
Вилиан Вилиан19 Блерим Джемали15 Блерим Джемали
Габриел Жезус Габриел Жезус9 Стивен Цубер14 Стивен Цубер
Неймар Неймар10 Харис Сеферович9 Харис Сеферович
Резерви
Ренато Аугусто Ренато Аугусто8 Михаел Ланг6 Михаел Ланг
Роберто Фирмино Роберто Фирмино20 Денис Закария17 Денис Закария
Фернандиньо Фернандиньо17 Брийл Емболо7 Брийл Емболо
87' Щефан Лихщайнер  Щефан Лихщайнеризлиза
Михаел Ланг  Михаел Лангвлиза
80' Харис Сеферович  Харис Сеферовичизлиза
Брийл Емболо  Брийл Емболовлиза
Габриел Жезусизлиза Габриел Жезус  79'
Роберто Фирминовлиза Роберто Фирмино 
71' Валон Бехрами  Валон Бехрамиизлиза
Денис Закария  Денис Закариявлиза
68' Валон Бехрами  Валон Бехрамижълт картон
Паулиньоизлиза Паулиньо  67'
Ренато Аугустовлиза Ренато Аугусто 
65' Фабиан Шер  Фабиан Шержълт картон
Каземироизлиза Каземиро  60'
Фернандиньовлиза Фернандиньо 
50' Стивен Цубер  Стивен Цубергол
Каземирожълт картон Каземиро  47'
31' Щефан Лихщайнер  Щефан Лихщайнержълт картон
Филипе Коутиньогол Филипе Коутиньо  20'
1 Голове 1
7 Ъглови удари 2
24 Центрирания 18
1 Засади 0
4 Точни удари 2
11 Тъчове 17
11 Неточни удари 3
9 Удари от вратата 12
58 Притежание на топката % 42
1 Жълти картони 3
5 Блокирани удари 1
3 Смени 3
1 Контра атаки 1
11 Извършени фалове 19
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Сърбия Сърбия
1
1
0
0
1:0 (1)
3
2 Бразилия Бразилия
1
0
1
0
1:1 (0)
1
3 Швейцария Швейцария
1
0
1
0
1:1 (0)
1
4 Коста Рика Коста Рика
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Филипе Коутиньо
20'
 
 
50'
1:1
Стивен Цубер
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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