БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Филипе Коутиньо: Винаги първият мач на Мондиал е труден

17 юни 2018 | 23:24 - Обновена
Полузащитникът на Бразилия Филипе Коутиньо вкара страхотен гол срещу Швейцария, но попадението му в 20-ата минута не стигна за успех на “селесао”. Футболистите от алпийската държава се възползваха от отдръпването на южноамериканците назад и стигнаха до равенство 1:1.

Бразилия - Швейцария 1:1@@@

“Не знам как да обясня какво се случи с нашия отбор в цели 70 минути от мача. Винаги първият мач е труден. Много искахме победата, защото сме Бразилия, и може би затова я изпуснахме. Да, имаше фаул при гола за Швейцария, но това вече е минало. Сега трябва да мислим за следващия мач. Световното едва сега започва”, коментира Коутиньо.
Мондиал 2018
1 кръг, неделя 17 юни
Бразилия
1:1краен резулат
Швейцария
Стадион: Ростов Арена
Съдия: Cesar Ramos
1
12
2
3
14
11
20
19
17
8
10
1
13
22
6
15
23
10
14
5
17
7
Тите
Владимир Петкович
4-3-3
4-2-3-1
Титуляри
Алисон Алисон1 Ян Зомер1 Ян Зомер
Данило Данило14 Щефан Лихщайнер2 Щефан Лихщайнер
Тиаго Силва Тиаго Силва2 Фабиан Шер22 Фабиан Шер
Миранда Миранда3 Мануел Аканжи5 Мануел Аканжи
Марсело Марсело12 Рикардо Родригес13 Рикардо Родригес
Паулиньо Паулиньо15 Валон Бехрами11 Валон Бехрами
Каземиро Каземиро5 Гранит Джака10 Гранит Джака
Филипе Коутиньо Филипе Коутиньо11 Джердан Шакири23 Джердан Шакири
Вилиан Вилиан19 Блерим Джемали15 Блерим Джемали
Габриел Жезус Габриел Жезус9 Стивен Цубер14 Стивен Цубер
Неймар Неймар10 Харис Сеферович9 Харис Сеферович
Резерви
Ренато Аугусто Ренато Аугусто8 Михаел Ланг6 Михаел Ланг
Роберто Фирмино Роберто Фирмино20 Денис Закария17 Денис Закария
Фернандиньо Фернандиньо17 Брийл Емболо7 Брийл Емболо
87' Щефан Лихщайнер  Щефан Лихщайнеризлиза
Михаел Ланг  Михаел Лангвлиза
80' Харис Сеферович  Харис Сеферовичизлиза
Брийл Емболо  Брийл Емболовлиза
Габриел Жезусизлиза Габриел Жезус  79'
Роберто Фирминовлиза Роберто Фирмино 
71' Валон Бехрами  Валон Бехрамиизлиза
Денис Закария  Денис Закариявлиза
68' Валон Бехрами  Валон Бехрамижълт картон
Паулиньоизлиза Паулиньо  67'
Ренато Аугустовлиза Ренато Аугусто 
65' Фабиан Шер  Фабиан Шержълт картон
Каземироизлиза Каземиро  60'
Фернандиньовлиза Фернандиньо 
50' Стивен Цубер  Стивен Цубергол
Каземирожълт картон Каземиро  47'
31' Щефан Лихщайнер  Щефан Лихщайнержълт картон
Филипе Коутиньогол Филипе Коутиньо  20'
1 Голове 1
7 Ъглови удари 2
24 Центрирания 18
1 Засади 0
4 Точни удари 2
11 Тъчове 17
11 Неточни удари 3
9 Удари от вратата 12
58 Притежание на топката % 42
1 Жълти картони 3
5 Блокирани удари 1
3 Смени 3
1 Контра атаки 1
11 Извършени фалове 19
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Сърбия Сърбия
1
1
0
0
1:0 (1)
3
2 Бразилия Бразилия
1
0
1
0
1:1 (0)
1
3 Швейцария Швейцария
1
0
1
0
1:1 (0)
1
4 Коста Рика Коста Рика
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Филипе Коутиньо
20'
 
 
50'
1:1
Стивен Цубер
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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Филипе Коутиньо: Допуснахме грешки, защото много искахме победата

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