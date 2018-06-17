Филипе Коутиньо: Винаги първият мач на Мондиал е труден

“Не знам как да обясня какво се случи с нашия отбор в цели 70 минути от мача. Винаги първият мач е труден. Много искахме победата, защото сме Бразилия, и може би затова я изпуснахме. Да, имаше фаул при гола за Швейцария, но това вече е минало. Сега трябва да мислим за следващия мач. Световното едва сега започва”, коментира Коутиньо.

Полузащитникът на Бразилия Филипе Коутиньо вкара страхотен гол срещу Швейцария , но попадението му в 20-ата минута не стигна за успех на “селесао”. Футболистите от алпийската държава се възползваха от отдръпването на южноамериканците назад и стигнаха до равенство 1:1.