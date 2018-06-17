|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
|
Български трибагреник краси трибуните по време на Германия - Мексико (видео)17 юни 2018 | 19:22 - Обновена
|Титуляри
|Мануел Нойер
|1
|13
|Гилермо Очоа
|Джошуа Кимих
|18
|3
|Карлос Салседо
|Жером Боатенг
|17
|2
|Уго Аяла Кастро
|Матс Хумелс
|5
|15
|Ектор Морено
|Марвин Платенхарт
|2
|23
|Хесус Гаярдо
|Сами Кедира
|6
|16
|Ектор Ерера
|Тони Кроос
|8
|18
|Андрес Гуардадо
|Томас Мюлер
|13
|7
|Мигел Лайун
|Месут Йозил
|10
|11
|Карлос Вела
|Юлиан Дракслер
|7
|22
|Ървинг Лозано
|Тимо Вернер
|9
|14
|Хавиер Ернандес
|Резерви
|Марио Гомес
|23
|21
|Едсон Алварес
|Марко Ройс
|11
|9
|Раул Хименес
|Юлиан Брант
|20
|4
|Рафаел Маркес
|90'
|Ектор Ереражълт картон
|Тимо Вернеризлиза
|86'
|Юлиан Брантвлиза
|Матс Хумелсжълт картон
|84'
|Томас Мюлержълт картон
|83'
|Марвин Платенхартизлиза
|79'
|Марио Гомесвлиза
|74'
|Андрес Гуардадоизлиза
|Рафаел Маркесвлиза
|66'
|Ървинг Лозаноизлиза
|Раул Хименесвлиза
|Сами Кедираизлиза
|60'
|Марко Ройсвлиза
|58'
|Карлос Велаизлиза
|Едсон Алваресвлиза
|40'
|Ектор Мореножълт картон
|35'
|Ървинг Лозаногол
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Мексико
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1:0 (1)
|
3
|2
|Южна Корея
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0 (0)
|
0
|3
|Швеция
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0 (0)
|
0
|4
|Германия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:1 (-1)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВРедактор отдел "Спорт"
|Прочетена 10077
Няма коментари.