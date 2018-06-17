Младен Кръстаич: Оставаме здраво стъпили на земята

Селекционерът на Сърбия Младен Кръстаич беше много щастлив след победата с 1:0 над Коста Рика на Мондиал 2018. "Влязохме с правилната настройка в мача, момчетата бяха много задружни на терена. Стояхме компактно в защита и в атака и това е най-важното. Не ме интересуват статистиките. Не ме интересува какво се е случило в миналото. Най-важното е да играем като отбор и да бъдем концентрирани. Оставаме здраво стъпили на земята и продължаваме напред като отбор", сподели Кръстаич. Неговият тим има мачове с Бразилия и Швейцария в група "Е".

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