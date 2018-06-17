Халф на Коста Рика обясни загубата от Сърбия

“Получи се един хубав мач, в който играхме много неорганизирано. Показахме слабости в преден план, които ни попречиха да вкараме гол. Имахме няколко шанса, които не успяхме да реализираме и е нормално да загубим. Така се случва на големи първенства. Сърбите показаха интелигентност и съсредоточеност, която при нас определено липсваше. Смятам, че това е основната причина за загубата”, завърши Борхес.

Вътрешният халф на националния отбор на Коста Рика Селсо Борхес коментира поражението от Сърбия с 0:1 в първи мач от Група Е на Световното първенство по футбол в Русия 2018.