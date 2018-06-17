Тупалката на Александър Коларов му донесе награда

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|18.0615:00
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|20.0615:00
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|20.0618:00
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|22.0615:00
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|23.0618:00
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|25.0617:00
|Египет
|Група B
|Иран
|25.0621:00
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|27.0617:00
|Германия
|Група E
|Швейцария
|27.0621:00
|Коста Рика
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Тупалката на Александър Коларов му донесе награда17 юни 2018 | 17:09 - Обновена
|Титуляри
|Кейлор Навас
|1
|1
|Владимир Стойкович
|Кристиан Гамбоа
|16
|6
|Бранислав Иванович
|Джони Акоста
|2
|15
|Никола Миленкович
|Джанкарло Гонсалес
|3
|3
|Душко Тошич
|Оскар Дуарте
|6
|11
|Александър Коларов
|Франсиско Калво
|15
|4
|Лука Миливойевич
|Брайън Руис
|10
|21
|Неманя Матич
|Селсо Борхес
|5
|10
|Душан Тадич
|Давид Гусман
|20
|20
|Сергей Милинкович-Савич
|Йохан Венегас
|11
|22
|Адем Ляич
|Маркос Урена
|21
|9
|Александър Митрович
|Резерви
|Даниел Колиндрес Солера
|9
|17
|Филип Костич
|Джоел Кембъл
|12
|2
|Антонио Рукавина
|Кристиан Боланос
|7
|8
|Александър Прийович
|90'
|Александър Митровичизлиза
|Александър Прийовичвлиза
|Александър Прийовичжълт картон
|83'
|Душан Тадичизлиза
|Антонио Рукавинавлиза
|Давид Гусманизлиза
|73'
|Даниел Колиндрес Солеравлиза
|70'
|Адем Ляичизлиза
|Филип Костичвлиза
|Маркос Уренаизлиза
|66'
|Джоел Кембълвлиза
|Йохан Венегасизлиза
|60'
|Кристиан Боланосвлиза
|59'
|Бранислав Ивановичжълт картон
|Давид Гусманжълт картон
|56'
|Александър Коларовгол
|Франсиско Калвожълт картон
|22'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Сърбия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1:0 (1)
|
3
|2
|Бразилия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0 (0)
|
0
|3
|Швейцария
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0 (0)
|
0
|4
|Коста Рика
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0:1 (-1)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
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