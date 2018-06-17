БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Мондиал 2018 изравни Мондиал 2014 по голове от фаул (видео)

17 юни 2018 | 16:35 - Обновена
Левият бек на сръбския национален отбор Александър Коларов даде аванс на “орлите” с прекрасно изпълнение на пряк свободен удар срещу Коста Рика. Това е третото попадение на Мондиал 2018 от фаул, с което шампионатът в Русия още на този ранен етап изравни по този показател предшественика си - Мондиал 2014. Още в мача на откриването изгряващата звезда на “сборная” Александър Головин простреля мрежата на Саудитска арабия и фиксира разгрома с 5:0.
Кристиано Роналдо пък препарира Давид де Хеа в края на зрелищното дерби Португалия - Испания и оформи хеттрика си за крайното 3:3. ВИЖТЕ ТУК ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018
Мондиал 2018
1 кръг, неделя 17 юни
Коста Рика
0:1краен резулат
Сърбия
Стадион: Космос Арена
Съдия: Malang Diedhiou
1
16
3
6
2
15
5
7
12
10
9
1
2
3
6
11
15
21
17
20
4
8
Оскар Рамирес
Младен Кръстаич
5-4-1
4-2-3-1
Титуляри
Кейлор Навас Кейлор Навас1 Владимир Стойкович1 Владимир Стойкович
Кристиан Гамбоа Кристиан Гамбоа16 Бранислав Иванович6 Бранислав Иванович
Джони Акоста Джони Акоста2 Никола Миленкович15 Никола Миленкович
Джанкарло Гонсалес Джанкарло Гонсалес3 Душко Тошич3 Душко Тошич
Оскар Дуарте Оскар Дуарте6 Александър Коларов11 Александър Коларов
Франсиско Калво Франсиско Калво15 Лука Миливойевич4 Лука Миливойевич
Брайън Руис Брайън Руис10 Неманя Матич21 Неманя Матич
Селсо Борхес Селсо Борхес5 Душан Тадич10 Душан Тадич
Давид Гусман Давид Гусман20 Сергей Милинкович-Савич20 Сергей Милинкович-Савич
Йохан Венегас Йохан Венегас11 Адем Ляич22 Адем Ляич
Маркос Урена Маркос Урена21 Александър Митрович9 Александър Митрович
Резерви
Даниел Колиндрес Солера Даниел Колиндрес Солера9 Филип Костич17 Филип Костич
Джоел Кембъл Джоел Кембъл12 Антонио Рукавина2 Антонио Рукавина
Кристиан Боланос Кристиан Боланос7 Александър Прийович8 Александър Прийович
90' Александър Митрович  Александър Митровичизлиза
Александър Прийович  Александър Прийовичвлиза
Александър Прийович  Александър Прийовичжълт картон
83' Душан Тадич  Душан Тадичизлиза
Антонио Рукавина  Антонио Рукавинавлиза
Давид Гусманизлиза Давид Гусман  73'
Даниел Колиндрес Солеравлиза Даниел Колиндрес Солера 
70' Адем Ляич  Адем Ляичизлиза
Филип Костич  Филип Костичвлиза
Маркос Уренаизлиза Маркос Урена  66'
Джоел Кембълвлиза Джоел Кембъл 
Йохан Венегасизлиза Йохан Венегас  60'
Кристиан Боланосвлиза Кристиан Боланос 
59' Бранислав Иванович  Бранислав Ивановичжълт картон
Давид Гусманжълт картон Давид Гусман  56' Александър Коларов  Александър Коларовгол
Франсиско Калвожълт картон Франсиско Калво  22'
0 Голове 1
5 Ъглови удари 4
27 Центрирания 22
1 Засади 3
3 Точни удари 4
21 Тъчове 21
3 Неточни удари 5
6 Удари от вратата 6
53 Притежание на топката % 47
2 Жълти картони 2
3 Блокирани удари 3
3 Смени 3
0 Контра атаки 1
18 Извършени фалове 15
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Сърбия Сърбия
1
1
0
0
1:0 (1)
3
2 Бразилия Бразилия
1
0
1
0
1:1 (0)
1
3 Швейцария Швейцария
1
0
1
0
1:1 (0)
1
4 Коста Рика Коста Рика
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
56'
0:1
Александър Коларов
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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