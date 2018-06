Креспо: Меси не е Марадона, не може сам да спечели Мондиал

“Меси не е Марадона. Не може сам да спечели Мондиал. Всички трябва да го разберат - феновете и съотборниците му. Кристиано Роналдо? Той играе сам, тича, има физика, стреля и вкарва. Меси обаче се нуждае от отбора. Лео в Португалия би постигнал невероятни резултати. Но повтарям: Меси дриблира през един или двама противници. Марадона през 1986 г. премина през петима от Англия. Разбираш ли разликата?” коментира Креспо пред “Гадзета дело спорт”.

