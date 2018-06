Моуриньо ще присъства на мача Бразилия - Швейцария

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо ще присъства на двубоя от група "Е" между отборите на Бразилия и Швейцария, съобщава ТАСС. Срещата е тази вечер от 21.00 часа в стадион "Ростов Арена". Според Моуриньо, петкратните световни шампиони от Бразилия са един от фаворитите за титлата на Мондиала. В група "Е" са още отборите на Сърбия и Коста Рика. Двукратният световен шампион и бивш нападател на Милан, Интер и Реал (Мадрид) Роналдо вече пристигна в Ростов-на-Дон, за да гледа първия мач на бразилските футболисти на Мондиал 2018.

