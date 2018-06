Пол Погба остана без своя гол

Официалните лица във ФИФА обявиха, че победният гол за Франция в мача срещу Австралия, завършил с победа на "петлите" с 2:1, е бил автогол на Азиз Бехич.

Още при самия гол в 81-вата минута настъпи объркване на чие име да бъде записан той - дали като автогол на Бехич, или като гол на Пол Погба. В официалната информация след края на срещата от група "С" бе записано, че Погба е автор на попадението, но след преглеждане на ситуацията от ФИФА са променили това.

POGBA: "It felt like we were playing in Australia".



The French superstar couldn't believe how loud the travelling Socceroos fans were! https://t.co/Tuco9IdIbV